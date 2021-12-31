/669525/تامر-حسني-يكشف-كواليس-تقليده-لسوسن-بدر-وبهاء-سلطان-لأول-مرة

فاجأ الفنان تامر حسني جمهوره بأسرار عن أغنية "راجعلي تاني"، التي جمعته بالفنان بهاء سلطان، وحققت نجاحا كبيرا، موضحا أنه لم يطرح هذه الأغنية لكن تم تسريبها منذ سنوات طويلة.

دوت الخليج

وأضاف تامر، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على قناة CBC، أنه اتفق مع بهاء على عمل دويتو، وأخبر المنتج نصر محروس بذلك، وحددا موعد تسجيل الأغنية، لكن بهاء لم يحضر، فقام بتقليد صوته وتسجيل الأغنية لكي يعرض الفكرة على نصر محروس، لحين تسجيل بهاء في وقت آخر.

تابع: "روحت لنصر بسمعه الأغنية فجت الحتة بتاعتي وتمام، ثم جت الحتة بتاعت بهاء قام انبهر وقال (معلم) قلت له استني يا عم أنا اللي معلم، قالي لا بص دخلة بهاء عاملة ازاي، قلت له أنا اللي دخلتها دي صوتي، بهاء مجاش أصلا".

تسريب أغنية راجعلي تاني

وأوضح تامر أن الأغنية تم تسريبها، لكنها نجحت نجاحا كبيرا ولم يلاحظ أي شخص أنه ليس صوت بهاء سلطان، مضيفا: "الأغنية نجحت وبقى بهاء يكلمني يقولي ايه يا تامر الأغنية دي، نجحت وبتتطلب مني وأنا ولا حافظها ولا عارفها وبتتطلب مني قلت له حلوة وعاجبة الناس غنيها غنيها".

تامر حسني يقلد صوت سوسن بدري في فيلم «مش أنا»

على صعيد آخر، كشف تامر، أنه قلد صوت الفنانة سوسن بدر في أحد مشاهد فيلمه الأخير "مش أنا"، حيث كانت قد حدثت أزمة بسبب جملة في مشهد يحتاجون لإعادة تركيب صوت سوسن بدر عليها، لكن الفنانة كانت قد سافرت، فقام بتقليد صوتها، وعرض صوته بالفعل في جملة "فين الجاكتة بتاعتك يا حسن".

وأشار تامر إلى أن الفنانة سوسن بدر لا تعلم بذلك، وستعرف الأمر لأول مرة الآن، قائلا: "فجأة لقوا جملة للفنانة سوسن بدر ناقصة وهي سافرت فاتصرفت وقلدت صوتها، سمعتها بتقول ازاي وحاولت أجيب طبقة الصوت، هي دلوقتي مصدومة زينا مكنتش تعرف.. ومحدش من الجمهور لاحظ ده".