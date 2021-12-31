/669526/أحمد-شوبير-أفضل-إنجاز-للكرة-المصرية-في-عام-2021-إنشاء-رابطة-الأندية-المحترفة-برئاسة-أحمد-دياب

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن كرة القدم المصرية في عام 2021 على مستوى المنتخبات لم تقدم أي إنجاز كبير نظراً للقيمة الكبيرة للمنتخبات المختلفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف شوبير عبر “أون تايم سبورتس” “جميع المنتخبات المصرية جميعها لم تقدم أي مردود جيد على الإطلاق، وتحقيق المركز الرابع في بطولة كأس العرب ليس إنجاز”.

وتابع “لا نعرف هل الاتحاد الحالي سيكون هناك انتخابات أم لا، ولا نرى الخطابات التي تأتي من الفيفا للاتحاد ويتم التكتم على بعض الأمور، والإدارة غير جيدة”.

واختتم “إذا كان هناك إنجاز كبير وهام لكرة القدم المصرية في عام 2021 هو إنشاء رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب”.

أحمد دياب: وفرنا صندوق للرياضيون القدامى من أجل توفير حياة كريمة لهم

تحدث أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، حول صندوق دعم الرياضيين القدامى الذي قدمه أحمد دياب رئيس رابطة الأندية.

وقال ميدو طالبت كثيرا بتوفير صندوق لدعم الرياضيين القدامي وهو ما استجاب له المسئولين وعلي رأسهم احمد دياب.

وتحدث أحمد دياب في تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا" وقال: "الرياضيون القدامي تعرضوا لظروف صعبة خلال السنوات الماضية ومن حقهم توفير حياة كريمة لهم، وهو ما حرصنا عليه من خلال إنشاء صندوق خاص لدعمهم".

رابطة الأندية المحترفة

وأشار ميدو إلى أن رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب عاملين مجهود كبير جدا عشان تشوفوا الدوري المصري بالجودة والقوة الحالية، فما بالكم عند عودة الجماهير بأعداد أكبر.

مرتضى منصور: أمير سافر على حسابة لإنهاء أزمة القيد في الفيفا.. وعدم تواجد هاني زادة في قائمتي قضية عقد محمد إبراهيم

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أنه كان من المفترض فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك وإنعقاد الجمعية العمومية اليوم الأثنين على أن يتم فتح باب الترشح يوم الثلاثاء.

وأضاف عبر فيديو عبر صفحتة الرسمية "فيسبوك" "سنقوم بنشر إعلان انتخابات الزمالك في الصحف القومية، ثم عرضها على وزارة الشباب والرياضة ثم يتم فتح باب الترشح للانتخابات يوم الأربعاء المقبل".

وزاد "نحترم القانون وقمنا بتعديل بعض القوانين، وتم تأجيل الإعلان من مجلس الإدارة لمدة يوم واحد فقط، وأتمنى التوفيق للجميع".

وواصل "كل القرارات التي تم اخذها الإجتماع الماضي بمنع الندوات وكل الأمور الخاصة بالانتخابات، وممنوع منعاً باتا لأي مرشح، والجميع سواسية".