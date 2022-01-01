إنجازات داخلية وخارجية.. إكسترا نيوز ترصد حصاد الدولة فى 2021 (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قائمة على الاحترام المتبادل.. مصر تدير علاقاتها الخارجية مع جميع الدول بثوابت راسخة

رصدت إكسترا نيوز، جهود الدولة المصرية والتى استطاعت أن تدير علاقاتها الخارجية إقليميا ودوليا بثوابت راسخة قائمة على الاحترام المتبادل.

وعرضت القناة لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع عدد من زعماء الدول والزيارات الخارجية التى أجراها من أجل أقامة علاقات قائمة على الاحترام المتبادل.

الدولة مستمرة فى الاهتمام بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية

واصلت الدولة المصرية المبادرات الصحية من أجل الدخول فى موضوعات بعينها من أجل التخفيف عن معاناة المواطنين.

ووضع الرئيس عبدالفتاح السيسى، صحة المواطن على رأس أولوياته، لتشهد المنظومة الصحية طفرة رغم جائحة كورونا التى فرضت إجراءات استثنائية على العالم أجمع.

زيادة الاستثمارات العامة فى الصعيد بنسبة 500 بالمئة

ونجحت الدولة فى زيادة الاستثمارات العامة فى الصعيد بنسبة 500%، وتنفيذ 8100 مشروع ضمن حياة كريمة بتكلفة 180 مليار جنيه، وحاز الصعيد على النصيب الأكبر من مشروع تكافل وكرامة بتكلفة 48 مليار جنيه.

كما تم إنشاء وتطوير أكثر من 6600 كم من الطرق و365 كوبرى ونفقا لربط مدن ومحافظات الصعيد، وتنفيذ 14 محورا على النيل بتكلفة تتجاوز الـ23 مليارا و500 مليون جنيه.

جهود تنمية سيناء فى 2021

تم وجار ضخ وتنفيذ مشروعات قومية بسيناء باستثمارات بلغت 290.1 مليار جنيه، وخطة التنمية لعام 2021-2022 تضمنت استثمارات حكومية قدرها 21 مليارا و100 مليون جنيه.

وتنفيذ وتطوير 6 مدن جديدة أبرزها الإسماعيلية الجديدة ورفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، وتنفيذ 59 مشروعا للصرف الصحى بتكليفة 9.6 مليار جنيه.

إنجازات مصر فى الطرق والمواصلات

استعرضت القناة جهود الدولة من أجل إرساء التنمية على جميع أرجاء أرض مصر، من خلال إنشاء شبكة طرق متطورة، والاهتمام بوسائل المواصلات المختلفة.

لتحقق الدولة المصرية فى 2021 طفرة فى مجال النقل والمواصلات.

حصاد 2021.. إنجازات كبرى فى قطاع الآثار

وكان من بين أهم الإنجازات الكبرى فى مصر خلال 2021 احتفالية مواكب المومياوات الملكية، والذى أبهر العالم أجمع وتحدث عن الاحتفالية وسائل الإعلام العالمية.

كما سلطت القناة الضوء على افتتاح طريق الكباش، لتصبح الأقصر أكبر متحف مفتوح على مستوى العالم أجمع.

الدراما.. حصاد 2021

شهدت الدولة المصرية فى 2021 انعاشة كبيرة فى شباك التذاكر بدور العرض السينمائى.

وقال خالد محمود الناقد السينمائى، إنه كان هناك إقبالا كبيرا على دور السينما، وهو ما يؤكد أن السينما عادت لها الروح مرة أخرى، وحققت السينما فى 2021 حوالى من 370 إلى 400 مليون جنيه إيرادات.

جهود الدولة فى تطوير التعليم العالى 2021

وعملت الدولة على تطوير التعليم العالى بإنشاء جامعة فى كل محافظة وإنشاء الجامعات التكنولوجية، لتحقق مصر طفرة إنشائية لم تحدث فى الشرق الأوسط وهو ما يدل على إحداث إنجاز أقرب إلى الاعجاز.

فهناك 520 مشروعا قوميا لتطوير البنية التحتية للجامعات، وهو ما يتوازى مع التطوير فى الجامعات الحكومية والتكنولوجية، حيث تعد الجامعات التكنولوجية طفرة جديدة فى التعليم العالى.

حصاد 2021.. إنجازات مصر في مجال التعليم

وحققت الدولة المصرية إنجازات كبيرة فى مجال التعليم، حيث حققت مصر مراكز متقدمة فى تقرير مؤشر المعرفة العالمى لعام 2021، كما حصلت مصر على المركز الأول إفريقيا فى تقرير مؤشر المعرفة العالمى لعام 2021.

وحصلت مصر على المركز 53 على مستوى 154 دولة للعام الحالى لتقفز 19 مركزا مقارنة بالعام الماضى، واهتمت الدولة بالتعليم الفنى باعتباره أحد أهم ركائز التنمية.

بالوعى مصر بتتغير للأفضل.. حملة تجوب قرى ونجوع الجمهورية بهدف التوعية

عملت الدولة على تحقيق الحماية الاجتماعية لكل فئات المجتمع بتوجيهات الرئيس السيسى، من خلال وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

وكان من بين المبادرات مبادرة بالوعى بتتغير للأفضل وهى المبادرات الأولى من نوعها لتوعية السيدات، وكان من أهم محاور المبادرة هو التمكين الاقتصادى وتنمية الأسرة.

استعراض معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة قنا

واستعرضت عدسة "إكسترا نيوز"، معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمحافظة قنا، والتى تعتبر درة المشروعات فى صعيد مصر الذى ظل محروما من الخدمات.

وشهدت المحافظة طفرة فى الخدمات بفضل مبادرة حياة كريمة، بإنشاء مرافق الصرف الصحى والمراكز الصحية وإنشاء المنازل وتوصيل مياه الشرب وغيرها من المشروعات التى غيرت وجه الحياة بمحافظة قنا.

حصاد 2021.. مشروعات حياة كريمة فى محافظة بنى سويف

كما استعرضت القناة مشروعات حياة كريمة فى محافظة بنى سويف، وتجولت كاميرا القناة فى عدد من المشروعات التى تتم فى المحافظة.

حيث تعتبر المبادرة إنجاز وإعجاز فى نفس الوقت، وتجرى أعمال المبادرة فى 66 قرية ببنى سويف و218 تابعا، و1616 مشروعا بتكلفة استثمارية 12 مليار جنيه.

إكسترا نيوز من المنوفية ترصد جهود مبادرة حياة كريمة فى المحافظة

واستطاعت مبادرة حياة كريمة أن تغير وجه الحياة فى المنوفية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، ففى درجة دراجيل تم إقامة العديد من المشروعات وبدت علامات الإنجاز واضحة جدا.

فهناك 81 قرية يضمها مركزى الشهداء وأشموان تتم بهم مشروعات حياة كريمة.

حصاد 2021.. عودة المرأة للنور

واستضافت القناة الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، والتى تحدثت عن اهتمام الدولة بالمرأة، وأكدت أن الدولة أولت اهتماما كبيرا بالمرأة بعدما كانت مقهورة فى فترة حكم الإخوان.

مؤكدة أن المرأة عادت للنور فهناك تعيينات للمرأة فى أماكن بشكل متساوى مع الرجل وأثببت قدرتها على العمال وهو ما يعطى الأمل، مقدمة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، لأنه زعيم وطنى صميم وعظيم، لأنه يهتم بجميع الفئات المصرية.

أبرزها كأس العالم لليد.. جهود الدولة فى القطاع الرياضى 2021

بذلت الدولة جهودا كبيرا فى مجال الرياضة فى 2021، لتصبح الرياضة أمن قومى مثلما قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتم التوسع فى البنية التحتية والإنشاءات الرياضية.

فنظمت مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد لتنقذ العالم حينها، وحصد العديد من البطولات فى أولمبياد طوكيو 2020، كما تستطيع مصر تنظيم الأولمبياد بعد إنشاء المدينة الرياضية فى العاصمة الإدارية وهو ما يعكس سير الدولة المصرية بشكل قوى فى المجال الرياضى.

جاء ذلك فى إطار حصاد 2021 والذى عرضته قناة إكسترا نيوز.