رغم الطقس السيئ.. شوارع بورسعيد تحتفل برأس السنة والعام الجديد «صور»

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جدة - نرمين السيد - واتخذت محافظة بورسعيد حزمة من الإجراءات تزامنا مع احتفالات أعياد الميلاد، حيث أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد توجيهاته إلى كافة الأجهزة التنفيذية بالتواجد بالشارع ورفع درجة الاستعداد، نظرا لإقبال المواطنين على الاحتفال برأس السنة بالمتنزهات والحدائق والمساحات، مشددا على ظهور المحافظة فى أبهى صورة لها.
كما شهدت الشوارع استعدادات أمنية مكثفة بقيادة اللواء حسنى عبد العزيز مدير الأمن، وتواجد أمنى ومرورى لتنظيم حركة السير.
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