«دوت الخليج» يرصد احتفالات المواطنين برأس السنة من قلب 6 أكتوبر (صور)

جدة - نرمين السيد - تتواصل الاحتفالات بعيد الميلاد في مدينة الشيخ زايد بـ 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، وتزينت شوارع وأحياء المدينة، وخصوصًا الساحات القريبة من المولات، وسط انتشار أمنى لأفراد الشرطة.





ورصدت عدسة "دوت الخليج" تزاحم المواطنين فى ميدان الشيخ زايد، للاحتفال بليلة رأس السنة ويلتقطون الصور التذكارية، وقال محمود عبدالرحمن 31 عامًا، مدرس لغة فرنسية، إنه يبحث عن الفرحة وسط هذه الزينة المبهجة التى يهرب منها من كابوس كورونا مضيفًا: " بمجرد ما وقفت بين الزينة حسيت بالبهجة".

وتحتفل الكنائس المصرية بمختلف طوائفها، اليوم الجمعة، برأس السنة الميلادية، وسيترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس ليلة رأس السنة بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

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