الصحة تكشف خطة التأمين الطبى لاحتفالات أعياد الميلاد بالمحافظات

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطمأن على سير العمل بجميع المستشفيات وجاهزيتها ورفع درجة الاستعداد بها إلى الدرجة القصوى لاستقبال أى حالات طارئة، كما اطمأن على توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك التأكد من توافر الأطقم الطبية بمختلف التخصصات على مدار الـ 24 ساعة، فضلا عن التنسيق بين مستشفيات وزارة الصحة والمجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير راجع تمركزات سيارات الإسعاف وفرق الانتشار السريع، حيث تشمل الخطة 3100 سيارة إسعاف مجهزة وموزعة بمحيط الكنائس، والأماكن العامة، وعلى الطرق السريعة، وأماكن التجمعات، بالإضافة إلى 11 لانش إسعاف نهرى.
وأشار إلى الربط والتنسيق المستمر بين هيئة الإسعاف المصرية ومديريات الشئون الصحية والمستشفيات الجامعية لسرعة الاستجابة وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.
ولفت "عبدالغفار" إلى أن الوزير راجع أيضا أرصدة أكياس الدم والبلازما ببنوك الدم فى جميع المحافظات، مؤكدا توافر 23 ألفا و831 كيس دم، و118 ألفا و977 كيس بلازما، فضلا عن توافر مخزون استراتيجى بخدمات نقل الدم القومية.
وأكد "عبدالغفار" أن الوزير تابع أيضا سير العمل بمستشفيات الفرز والعزل التى تستقبل مرضى فيروس كورونا، كما اطلع على نسب إشغال الأسرة بالمستشفيات سواء الداخلى أو الرعاية المركزة، وكذلك نسب إشغال أجهزة التنفس الصناعى، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك الأكسجين الطبى بالمستشفيات.
ونوه "عبدالغفار" إلى عقد غرفة الأزمات والطوارىء المركزية بوزارة الصحة والسكان على مدار الـ 24 ساعة لمتابعة خطة التأمين الطبى باحتفالات عيد الميلاد المجيد، والتى يتم ربطها بغرف العمليات الفرعية بمديريات الصحة بالمحافظات، والمستشفيات الجامعية وإصدار تقارير دورية بمستجدات الأوضاع.
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