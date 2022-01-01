يا أحلى اسم فى الوجود.. إكسترا نيوز ترصد احتفالات رأس السنة من كل المحافظات

جدة - نرمين السيد - على أنغام يا أحلى اسم فى الوجود.. العاملون بالعاصمة الإدارية يحتفلون بـ2022

ففى العاصمة الإدارية الجديدة، تجولت كاميرا "إكسترا نيوز" لرصد احتفالات العمال بالعام الجديد.

وقال أحد العمال: "بتمنى السنة الجديدة تكون سنة سعيدة علينا، ونحقق إنجازات لينا وبتمنى الخير لجميع العاملين"، وأضاف آخر: "أتمنى السنة الجديدة العاصمة تكون أحسن، وبقول للرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى كل سنة وأنتم بخير".

وعلق شنودة ناجى أحد العاملين، إنه يتمنى خلال العام 2022 افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، كما هنأ الشعب المصرى بالعام الجديد.

فى حين قال آخر: "إحنا مبسوطين بالشغل مع انتظار الافتتاح الرئاسى"، وعلق آخر: "إحنا شغالين وردتين كل وردية 12 ساعة، الشغل صبح وليل"، وعقب أحد العمال المسيحيين: "إحنا مضغوطين فى الشغل، والعمل عبادة".

وغنى العمال، فى جو تسوده البهجة والسرور أغنية "يا أحلى اسم فى الوجود".

إضاءة البرج الأيقونى بكلمة عام جديد سعيد

ورصدت كاميرا القناة، إضاءة البرج الأيقونى بكلمة "عام جديد سعيد".

وشهدت منطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، احتفال عدد من العمال بالعام الجديد، بالغناء وترديد الأغانى الوطنية.

ويقع البرج الأيقونى فى منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية وهو أعلى برج فى أفريقيا بارتفاع نحو 400 متر.

وتضم منطقة الأعمال المركزية 20 برجا باستخدامات متنوعة، وتقدر استثمارات هذا المشروع بـ3 مليارات دولار.

ويتم التنفيذ بالتعاون بين وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة (cscec) الصينية وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

أجواء كرنفالية بالشيخ زايد

أجواء كرنفالية تشهدها الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، الآن فى إطار الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة 2022.

ورصدت فضائية "إكسترا نيوز"، أجواء البهجة والسعادة التى يعيشها المواطنين فى الشيخ زايد، احتفالا بالعام الجديد.



بجوار شجرة الكريسماس.. أهالى مصر الجديدة يحتفلون بـ2022

رصدت فضائية "إكسترا نيوز"، أجواء البهجة والسعادة التى يعيشها المواطنين بالمحافظات المختلفة احتفالا بالعام الجديد.

ومن بين المناطق التى تم رصد الاحتفال فيها، منطقة مصر الجديدة، وحرص المواطنين على التواجد بمحيط شجرة عيد الميلاد بمنطقة الكوربة للاحتفال بالعام الجديد.

ولم تمنع برودة الطقس المواطنين عن الخروج والاحتفال بالعام الجديد 2022.

احتفالات الأطفال فى غرب سهيل بأسوان بالعام الجديد 2022

عرضت فضائية إكسترا نيوز، تغطية خاصة لاحتفالات العام الميلادى الجديدة من قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان، وعرضت لقطات من احتفال الأطفال فى غرب سهيل على وقع الأغانى النوبية.

كما احتفال الأهالى بأسوان برأس السنة الميلادية، وتوافد المواطنون على ميدان المحطة بأسوان للاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية، وسط جو تسوده البهجة والسعادة.

بهجة وغنا وتفاريح.. إكسترا نيوز ترصد احتفالات أهالى الأقصر بالعام الجديد

توافد عدد كبير من المواطنين فى محافظة الأقصر، على الميادين الرئيسية للاحتفال بالعام الميلادى الجديد 2022.

ورصدت فضائية "إكسترا نيوز"، احتفالات المصريين فى الأقصر بالعام الجديد، فى جو تسوده البهجة والفرح.

احتفال العمال المصريين فى إعادة إعمار غزة بالعام الجديد

رصدت عدسة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، احتفال العمال المصريين فى إعادة إعمار غزة بالعام الجديد.

وقال أحد العمال ويدعى يوسف عيد: "بهنئ الشعب المصرى بالعام الجديد، وإحنا بنفتخر بشغلنا فى غزة"، فى حين قال كريم كمال: "بنتشرف بوجودنا فى بلادنا التانية فلسطين، وفخورين بإعمارها، وبنشكر الرئيس عبدالفتاح السيسى اللى خلانا نكون موجودين هنا، كل سنة ومصر والأمة العربية بخير".

فى حين قال إياد حماد: "بفتخر بشغلى فى إعمار غزة، وبشكر الشعب المصرى كتير"، وقال موسى عودة: "إنه متواجد منذ 20 يوما فى غزة، وفلسطين دولة عربية وبيشرفنا إننا بنساعدها وكل ده بفضل الرئيس السيسى، إحنا مش حاسين إننا فى دولة غريبة".