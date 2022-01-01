قرار عاجل من محافظ الإسكندرية بشأن الدراسة غدا

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن 5 ٪ (ذوى الاحتياجات الخاصة)، والموظفة التى ترعى طفلا يقل عمره عن 12 سنة إجازة استثنائية غدا السبت، وذلك وفقا للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن استمرار موجة الطقس السيئ.
ويستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوبتجية وغرف العمليات، وفق الاحتياجات التى يحددها الجهات المعنية.
ويأتى ذلك فى إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك إتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.
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