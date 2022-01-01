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قرار عاجل من محافظ الإسكندرية بشأن الدراسة غدا

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أيمن مكى 2021-12-31 23:24 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار تعطيل الدراسة غدا السبت الموافق الأول من يناير 2022 للطلاب والمعلمين بالمدارس الحكومية التى تعمل بنظام الفترتين والمدارس الخاصة والمعاهد الأزهرية.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن 5 ٪ (ذوى الاحتياجات الخاصة)، والموظفة التى ترعى طفلا يقل عمره عن 12 سنة إجازة استثنائية غدا السبت، وذلك وفقا للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن استمرار موجة الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوبتجية وغرف العمليات، وفق الاحتياجات التى يحددها الجهات المعنية.

ويأتى ذلك فى إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك إتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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