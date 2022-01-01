/669528/شيرين-عن-ظهورها-لأول-مره-بعد-حلاقة-الشعر-الجمهور-سهل-الموقف-عليا

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن موقفها من رد فعل الجمهور بعد ظهورها أمامهم بدون شعر لأول مرة خلال حفلها الأخير، موضحة أنها فوجئت بتصرفهم تجاهها وسعدت بذلك.

دوت الخليج

وصرحت شيرين خلال حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، على قناة dmc، أنها كانت تنظر في أعين الجمهور حتى تدرك حقيقة نظرتهم إليها بعد حلق شعرها، فوجدتها نظرات انبهار وحب كبير، قائلة: "بقيت أبص في عيون الناس مشوفتش حاجة هما منبهرين بيها غيري أنا، مش بشكلي، بسطوا الموقف علي أوي".

أوضحت شيرين أن أكثر شيء كانت تخاف منه قبل الظهور على المسرح، هو رد فعل ابنتيها، قائلة: "أول حاجة كنت خايفة منها قبل ما اطلع هي البنات وإنهم يتعقدوا ويقولوا إيه ده.. بس طلعوا عيال مكحرتين وبيفهموا ويقدّروا وأكيد مش هيقلدوا ومش عايزين حد يقلد ده".

أشارت شيرين إلى أنها لا تنصح أحد بعمل نفس الشيء، فهي مسؤولة عن تصرفاتها، قائلة: "محدش يعمل كده.. دي وراثة أنا أبويا كده.. فمش كل ما واحدة تتخانق مع جوزها تروح تحلق شعرها وتقول له أصل بقلد شيرين!".

أغنية وبحلفلك

طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، سادس أغنيتها بعد طلاقها من المطرب حسام حبيب، مساء أمس، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتي أتت بعنوان "وبحلفلك".

وحققت أغنية «وبحلفلك»، بعد ساعات من طرحها حتى الأن ما يقرب من مليون مشاهدة، كما احتلت تريند رقم 3 في المحتوى الرائج عبر موقع يوتيوب، فضلا عن احتلالها المرتبة السادسة عالميا فى قوائم أعلى الأغاني استماعا عبر اليوتيوب.

وتعد أغنية "وبحلفلك"، سادس أغنيات شيرين بعد طلاقها، من كلمات: محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، توزيع وميكس وماستر محمد مجدي، اذ أنها استغلت شيرين عبد الوهاب حيرة الجهور وتساؤلتهم حول انفصالها في طرح أغنيتن جديتين، وهما “كلها غيرانة”، "ملكش مكان".

شيرين تمتنع عن توضيح حقيقة انفصالها بحسام حبيب وتواصل إثارة الجدل بأغنية كلها غيرانة

وبعدها بأيام طرحت شيرين عبد الوهاب أغنية “كلها غيرانة”، والتي قالت فيها: “من غير ما يغل ويضربنا في ظهرنا، خلو اللي يغير مننا ييجي ويعمل زيينا، خلوه ييجي في وشنا، ويقول لو له حاجة عندنا. وبلاش بقى شغل قالولنا كلام.. كفاية كلام عننا"، متجاهلة كل تعليقات الجمهور وتساؤلتهم عن انفصالها بحسام حبيب، وربطهم الأغنيتن بحقيقة انفصالها.