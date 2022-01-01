/669529/33-سنة-فرق-المطربة-أنغام-تكشف-عن-عمر-نجليها

حلت المطربة المصرية أنغام ضيفة على برنامج «لايف من الدوبلكس» الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا على فضائية قناة «On»، وذلك فى ليلة رأس السنة الميلادية 2022.

دوت الخليج يكشف عمر أبناء المطربة أنغام.

عمر نجلي أنغام

وكشفت أنغام خلال اللقاء عن عمر نجليها عبد الرحمن وعمر قائلة: "عمر ابني عنده 24 سنة وعبد الرحمن 16".

أنغام تظهر بشخصية مختلفة

وفاجئت أنغام جمهورها خلال الحلقة وغنت «اه لو لعبت يا زهر» للمطرب الشعبي أحمد شيبة و«دورك جاي» لمغني الراب ويجز، وترقص التانجو، كما تكشف عن كواليس الدويتو الأخير الذي جمعها بالنجم اللبناني وائل كفوري، ورأيها في أغاني المهرجانات والضجة عليها.

أنغام تروج لحلقتها مع أبلة فاهيتا

وروجت أنغام للحلقة من خلال حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، حيث نشرت برومو الحلقة، وعلقت عليها قائلة: "أنغام فى لايف من الدوبلكس مع أبلة فاهيتا ليلة رأس السنة".

على الصعيد الآخر، أشاد السيناريست تامر حبيب بأغنية «بقيت وحدك» للمطربة أنغام، واصفًا إياها بأنها أجمل ما تغنت به على الإطلاق.

كتب حبيب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "الاغنية دي كلمات راجل عظيم و مهم اسمه عصام عبدالله، الله يرحمه، واضح انه كان احلي من الدنيا عشان كده مشي بسرعة سايب وراه كلام حلو قوي في اغاني كتير".

تعليق تامر حبيب على أغنية «بقيت وحدك» لأنغام

وتابع: "في رأيي الشخصي انها من اجمل ما غنت انغام انغام سمعت منه الكلام ده من سنين كتير و كانت لسة صغيرة، و قالتله عايزة اغني الكلام ده، قالها انتي صغيرة قوي علي غنا المعني ده، قالتله خلاص هآخد الكلام و اغنيه لما اكبر و ابقي قد غنا المعني ده".

وأضاف: "و قد كان.. خدت الأغنية و فضل الكلام عندها سنين مات وسطها عصام عبد الله، و كبرت انغام و وصلت للسن اللي يسمحلها باستيعاب و فهم و هضم و الاحساس بمعني الكلام، و غنيتها من كام سنة مش كتار.. ده اللي اسمه فن و ده اللي بيعيش للتاريخ".

وخرجت المطرية المصرية أنغام عن صمتها، لترد على الأنباء المتداولة بشأن ارتباطها، مؤكدة أن تلك الأخبار كاذبة وعارية من الصحة تمامًا.

أنغام تنفي أنباء ارتباطها

كتبت أنغام عبر خاصية «استوري» على حسابها على «إنستجرام»: "للاسف المواقع السخيفة للمرة المليون بتكتب عني أخبار كاذبة وسخيفة زيها.. كفاية سخافة يا سخيف منك ليه ".

هذا وقد حرصت أنغام على إحياء الذكرى الثالثة لرحيل شقيقتها غنوة، حيث أنها رحلت عن عالمنا يوم 12 أكتوبر لعام 2018.

أنغام تحيي ذكرى رحيل شقيقتها غنوة من أمام قبرها

شاركت أنغام جمهورها صورة قبر شقيقتها عبر خاصية استوري على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وكتب عليها: "اللهم اغفر لها وارحمها واجعلها من أهل الجنة".