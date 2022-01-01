شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لمرضى السرطان: نحن لا نقل شئ عن الاخرين

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وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب رسالة إلى مرضي السرطان، جاءت فيها على تشجيعهم لمحاربة هذا المرض الخبيث.

دوت الخليج

شيرين توجه رسالة لمرضي السرطان

وصرحت شيرين خلال حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، على قناة dmc، وخصت شرين في بداية الحلقة على تشجيع جميع مرضى وخصوصًا مرضي مرض السرطان قائلة: يارب يجبر بخاطر ويشفي جميع المرضى ومرضي السرطان، الذين شعروا بأنهم لم يكونوا عبء، بسبب الاعراض التى ياتيها هذا المرض".

وتابعت شيرين عبد الوهاب: " انا حاسة ان محنتي جت أمل بالنسبة لهم، واننا لا نقل شئ عن الاخرين".

شيرين عبد الوهاب تطرح “القماص” بعد إعلانها الإنفصال عن حسام حبيب

وبعدما أصدرت شيرين عبد الوهاب بيانا مؤثرا، تؤكد من خلاله انفصالها عن حسام حبيب، وضمنت أنها أصبحت الحديث الأول والأخير على مواقع التواصل الإجتماعي، طرحت شيرين عبد الوهاب أغنيتها الجديدة “القماص”، والتي أتت كلماتها: “سيبنا القماص اللي بيزعل ويشهد ناس.. قال بسم النبي حارسه وصاينه، عامل حساس رافع مناخيره لفوق والباقي يولع بالجاز.. ولا عنده عزيز ولا غالي ولا بيعز عزاز، اه سيبنا القماص اللي بيزعل ويشهد ناس.. قال بسم النبي حارسه وصاينه، أصله الحيلة الدلوعة عايز كلمته مسموعة.. وسايقها ألاطة وشغل جنان، نافخ نفسه على ما فيش على راسه مثبت ريش.. وهيجي ده بالتطنيش رهوااان، الكل يجيله انما هو ما يروحش لحد.. يتشال على الراس واتهدي ما عليكي قدي يا ارض، ميقدمش السبت وعايز ياخد الحد..ماشيين بعلاج لأ مش ناقصه والله بجد”.

شيرين تمتنع عن توضيح حقيقة انفصالها بحسام حبيب وتواصل إثارة الجدل بأغنية كلها غيرانة

وبعدها بأيام طرحت شيرين عبد الوهاب أغنية “كلها غيرانة”، والتي قالت فيها: “من غير ما يغل ويضربنا في ظهرنا، خلو اللي يغير مننا ييجي ويعمل زيينا، خلوه ييجي في وشنا، ويقول لو له حاجة عندنا. وبلاش بقى شغل قالولنا كلام.. كفاية كلام عننا"، متجاهلة كل تعليقات الجمهور وتساؤلتهم عن انفصالها بحسام حبيب، وربطهم الأغنيتن بحقيقة انفصالها.

شيرين تمتنع عن توضيح حقيقة انفصالها بحسام حبيب وتواصل إثارة الجدل بأغنية كلها غيرانة

وبعدها بأيام طرحت شيرين عبد الوهاب أغنية “كلها غيرانة”، والتي قالت فيها: “من غير ما يغل ويضربنا في ظهرنا، خلو اللي يغير مننا ييجي ويعمل زيينا، خلوه ييجي في وشنا، ويقول لو له حاجة عندنا. وبلاش بقى شغل قالولنا كلام.. كفاية كلام عننا"، متجاهلة كل تعليقات الجمهور وتساؤلتهم عن انفصالها بحسام حبيب، وربطهم الأغنيتن بحقيقة انفصالها.