/669531/ياسمين-علي-عن-شهرتها-بأغنية-نفارق-ناس-معرفتش-انها-حققت-نجاح-غير-لما-اتبعتتلي-واتساب

يحتفل التلفزيون المصري بالسنة الجديدة بشكل مميز، وظهر ذلك في الكثير من البرامج من أبرزهم برنامح “واحد من الناس” للإعلامي عمرو الليثي حيث ضمت العديد من الفقرات المتنوعة التي جمعت بين الأغنية الشعبية والرومانسية والاسكتشات الكوميدية، والذي يذاع علي قناة الحياة، واستضاف فيها المطربة ياسمين علي المشهورة بأغنية “نقابل ناس نفارق ناس”.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل بداية شهرتها و احتافها للغناء وذلك خلال السطور التالية.

أغنية نقابل ناس نفارق ناس سبب شهرتها

قالت ياسمين علي خلال حوارها إنها حصلت على الدرع الفضي من موقع يوتيوب بسبب أغنيتها "نقابل ناس" وأنها تجاوزت حاجز ال500 ألف متابع، وإنها لم تستوعب أنها حققت النجاح بسبب الأغنية لمدة سنة تقريبًا، وفهمت بعد أن وجدت صفحات وفنانين يبحثون عنها، وقالت”أنا مستوعبتش اني مشهورة غير لما الفيديو اتبعتلي أنا نفسي علي الواتساب”، مضيفةً أن سبب نجاح الأغنية هي الحالة التي قدمتها لأنها كانت تمس كل شخص وخرجت من القلب ولهذا دخلت إلى القلب بسرعة.

عمل مسرحي لياسمين علي في 2022

تابعت المطربة أنها تجهز لعمل مسرحي في بداية 2022، وأن والديها هما أكثر من دعموها في مشوارها الغنائي.

وبدأ ذلك بالوقوف على درجة السلم في منزلها قائلة :”بابا كان بيسجل الاغاني من وأنا في اللفة ولما كبرت سمعت الاغاني و حبيتها وغنيت أول مره لما كان عندي 3 سنين لبست الجزمة الكعب بتاعت ماما وطلعت سلمة وقعدت اغنيلهم”. وبعدها والدتها علمت أنها تريد الغناء وهو ما ساعدها في تقديم حفل في سن 8 سنوات بحفل قصر الثقافة بالأنفوشي وغنت فيها أغنية “غنيلي شوية شوية”، مشيرةً إلى أنها دخلت معهد الموسيقى العربية لمدة سنة ولكنها رسبت ولم تستمر فيه.

إنضمام ياسمين علي للأوبرا

كشفت أنها بعد ذلك انضمت إلى الأوبرا، مشيرةً إلى أنها تربت على أغاني الأطفال سواء صفاء أو السعود أو عفاف راضي أو عبدالمنعم مدبولي، وكان والدها يسافر إلى الأسكندرية وتسمع أغنية "أسأل روحك" ولهذا كانت من صغرها تسمع أيضًا الأغاني القديمة.

و عن شهرتها في العديد من الدول العربية قالت:”من زمان وانا بصالها اني كل ماطلع برا كده هبقي بنجح اكتر و جمهور برا متعطش يسمع للمصري”.