/669532/أول-ظهور-لبنات-شيرين-عبد-الوهاب-تتحدثان-عن عيوبها-ومميزاتها

تذاع حاليًا حلقة رأس السنة 2021 في برنامج صاحبة السعادة للفنانة إسعاد يونس على قناة dmc حيث تستضيف النجمة شيرين عبد الوهاب برفقة بناتها هنا ومريم وخلال الحلقة تكشفان عيوبها ومميزاتها.

دوت الخليج ترصد تصريحات بنات شيرين في حلقة صاحبة السعادة

كشفت مريم وهنا، ابنتا الفنانة شيرين عبد الوهاب، في برنامج صاحبة السعادةحيث قالوا عن أبرز الصفات الإيجابية والسلبية التي توجد في شخصية والدتهما، وطريقة تعاملها معهن في المنزل، وقالت مريم خلال حوارها مع إسعاد يونس مع الفنانة إسعاد يونس، عبر قناة dmc، أن والدتها طيبة للغاية وتحب جمهورها بشدة، مضيفة: "في تربيتها لينا هي بتدلع جامد، بس لو عملنا حاجة معجبتهاش بتزعق ساعات، بتخاصمني، وبصالحها.. كمان هي كريمة جدا".

تصريحات بنات شيرين في صاحبة السعادة

وأكدت هنا في البرنامج أن والدتها شيرين عبد الوهاب ذات شخصية قوية، ولديها ثقة كبيرة في نفسها، وجمالها حقيقي وليس مزيفا، سواء في شكلها أو شخصيتها.

وقالت هنا ابنة شيرين: "مامي بتحب النضافة جدا، بس أنا مش كده، لو دخلتي أوضتي مش هتعرفي فين الأرض من كتر الحاجات الموجودة".

من جانبها، قالت شيرين إن ابنتها مريم رسامة ماهرة، ولديها مواهب مميزة، مضيفة: "وأنا حامل فيها كنت بلون كتير، وباكل حلويات كتير، فهي طالعة بتحب الرسم وبتحب أكل الحلو جدا هما الاتنين شطار وبيفاجئوني".

واستكملت شيرين عبد الوهاب حديثها عن هنا ابنتها، وقالت: "أما هنا فبتقول مواعظ أحيانا، ممكن تكلميها في حاجة تخصك تلاقيها قالت جملة تعيشي بيها عمرك كله"، موضحة أنها عندما أعلنت الاعتزال، ترددت في حضور حفلة مدرسية لابنتيها، حتى لا يسألها الحضور عن الأسباب، فطلبت منها "هنا" أن تذهب ولا تتوقع حدوث الأمور السيئة حتى لا تحدث بالفعل، وقالت: "لما قلتلها مخاوفي قالت لي مامي ممكن تيجي تقعدي فوق ومحدش هيشوفك، لكن هتقعدي تفكري في حاجات وحشة هتحصل هتلاقيها حصلت، استني لما اللحظة دي تيجي، بلاش تتوقعي الأسوأ".