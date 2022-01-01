«كنت بخاف وأنا طالع المسرح..وأمي الوحيدة اللي شافتني فنان»..تصريحات تامر حسني ببرنامج «معكم»

/669534/كنت-بخاف-وأنا-طالع-المسرحوأمي-الوحيدة-اللي-شافتني-فنانتصريحات-تامر-حسني-ببرنامج-معكم

افتتح الفنان تامر حسني، السنة الجديدة بإطلالة مبهجة وباهرة مع الجمهور من خلال استديو «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائيات cbc، وكانت أمسية رائعة للغاية مليئة بالاحتفالات والأغنياات الرائعة التي قدمها تامر حسني خلال الحلقة.

دوت الخليج

تصريحات تامر حسني ببرنامج «معكم»

وفجر تامر حسني خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، جملة تصريحات جريئة، تنوعت بين المواقف الطريفة، والأحداث الذي كشفها أول مرة.

وكانت أبرز هذه التصريحات:

- اول ما بحس إن الأسرة هتفرح بالحاجة اللي هعملها بروح حتى لو بعيد، انا بتسط أما الاقي الناس مبسوطة.

-عزيز الشافعي ملحن عنده وجهة نظر وملحن عنده وجهة نظر وهو شاطر جداا وكويس وديما أغانيه مميزة

- الراجل حنيته بتبقي 10 أضعاف الأم أما يجي يتعرف على واحدة.

-حنية الست كبيرة عشان عندها صبر أكتر، والستات بتقصف عمر الرجالة

- طول عمري كان نفسي ابقى لاعب كورة وأمي الوحيدة اللي شافتني فنان.

- علي الحجار أثر فيا وهو اللي طلعني فنان هو وهاني شاكر ومدحت صالح.

- أغنية «يابنت الإيه» عملتها صدفة بعد ما ألبومي اتسرق

- في أغاني بتقعد معايا شهور ومعرفش أعملها

- بسعى إن أكون فنان شامل و90 % من أعمالي من تأليفي

-قلدت صوت بهاء سلطان في «راجعلي تاني» ومحدش يعرف لحد دلوقتي إنه مش هو

- صوت سوسن بدر اتسرق في لقطة من «مش أنا» فقلدتها

- كنت بخاف وأنا طالع المسرح أغني في الحفلات

- بخاف من الجمهور وبتخض من صوت سقفتهم ليا

- بطلت أفتح القميص عشان قالولي ولادنا بيتأثروا بيك

- انا مصمم ومركز جداا اني أبقى مختلف، وتطور من نفسي وبحب أسمع الحاجات السلبية.

-طول عمري كنت عايزة أبقى فنان شامل، فبقيت بكتب لنفسي ، وألحن لنفسي وبغني.

-خدت جائزة من الولايات المتحدة إن الحالة دي اول مرة تحصل،بغني وبلحن وبكتب وبنتج، وبمثل وفيه أفلام إنتاجي و 90٪ من أفلامي من تأليفي.