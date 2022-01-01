/669536/ياسمين-علي-تتحدث-عن-الحركة-الغنائية-الحالية-بعافية-عشان-مفيش-إنتاج

قدمت قناة "الحياة" سهرة خاصة بمناسبة العام الميلادي الجديد 2022، حيث ضمت العديد من الفقرات المتنوعة التي جمعت بين الأغنية الشعبية والرومانسية والاسكتشات الكوميدية، وذلك بتقديم الإعلامي عمرو الليثي، حيث شهدت العديد من الأغنيات التي قام بتقديمها المطربة ياسمين علي والمطرب عمر كمال.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل رأي المطربة ياسمين علي عن موسيقى الراب و الموسيقى والحركة الغنائية وذلك خلال السطور القادمة.

قالت المطربة ياسمين علي عن الموسيقي و الحركة الغنائية الحالية:” بعافية عشان مفيش انتاج ومش صح اننا ننتج لنفسنا عشان انا مطربة مش شغلتي فلوس”.

موسيقي الراب من وجهة نظرها

وكشفت عن رأيها في موسيقى الراب قائلة:” انا بصالها علي انها القاء شعر”. وأضافت:” الرابر بالنسبالي هو الشاعر بيألف الكلمه اللي هو عايزها و يغنيها بطريقته لكن الغنا غنا”.

المهرجانات و قرار النقابة من وجهة نظرها

وعندا سألها عمرو الليثي عن رأيها في المهرجانات قالت:”أنا ضده ومبحبوش ودني نضيفة متجبرنيش اسمع حاجة زي كده ومينفعش نقول في صوت” . وعن قرار نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر:”فخورة بنقيبي وكلنا موافقين علي القرار اللي طلعه كموسيقيين و فنانين”. وأضافت:”انا كواحده موسيقية فاهمه الصح من الغلط في الغنا، انا شايفة تدخل في الغنا بشكل مش طبيعي”.

وتابعت:”احنا مش مغنيين ولا آلاتيه احنا اساتذة، انا مش دارسه مزيكا بس عندي خبرة فنية كافين اني اقول الصوت ده حلو ولا وحش ودي حاجة اتفرضت علينا”.

وأردفت:”مينفعش اسيب اولادي قدام التلفزيون واخاف يسمعوا حاجة زي دي”.

تامر حسين مؤلف أول أغانيها

قالت عن أول أغنية لها من تأليف تامر حسين:”أول اغنية تتعملي بعد نقابل ناس، كنت شايفه ان ردا لجميل تامر حسين بسبب أن الأغنية دي كانت سبب شهرتي، يكون اول اغنية ليا من تامر حسين”.

محمد صبحي اكتشف موهبتها في التمثيل

وعن موهبتها في التمثيل صرحت بأن مكتشف موهبتها هو الفنان القدير محمد صبحي:”استاذ محمد صبحي "استاذي هو اللي اكتشفني، عرفته كنت في برنامج كنت بغني فيه فسمعني وحب صوتي وقالي لازم تيجي استوديو الممثل”.

وأضافت:”وقالي مثلي مشهد قدام اللجنه قولتله مبعرفش أمثل راح قالي غني ومثلي في اداء وعجبه تمثيلي”.

مردفة:” بعدين عازني في مشهد في ونيس، وقالي سيبيلي نفسك وملكيش دعوة”.

مسلسلها الجديد "الاسمرات”

و كشفت عن تفاصيل مسلسلها الجديد قائلة:”الاسمرات ان الناس البسيطة موجودين في حته مش تليق بيهم وراحوا في حتة تليق بيهم وانا ووائل الفاشني مطربين الاسمرات".

مضيفة:”واتمني نكون بنعرف نمثل النموذج بتاع الاسمرات".

فيروز وماجدة الرومي مثلها الأعلى

وقالت”:ماجدة الرومي و فيروز اتمني اكون زيهم عشان انا تربيتهم، اتمني تكون ماجدة الرومي سمعتني عشان انا من عشاقها، بحب كل حاجة في فيروز راجعين يا هوا، اديش كان في ناس".

أمانيها في 2022

وأوضحت أنها لا تتمنى في السنة الجديدة سوى السلامم النفسي والهدوء ميبقاش. مضيفة أنها ترغب في تحقيق النجاح في كلاً من :”مسلسل الاسمرات، البومها الجديد”.