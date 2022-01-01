الأزهر يكشف حكم ترك الصلاة فى المسجد بسبب الأمطار

جدة - نرمين السيد - قال المركز العالمى للفتوى الإلكترونية، إنه مع الفضل العظيم لصلاة الجماعة، والحث على أدائها فى المسجد، لم تغفل الشريعة أصحاب الأعذار، ومراعاة الظروف والأحوال؛ فرخصت فى ترك صلاة الجماعة لبعض أصحاب الأعذار العامة؛ خصوصًا حين تقلبات الجو فى فصل الشتاء، كما فى حالات شدّة المطر، وشدّة الوحل، الريح وشدّة البرد.





وسرد المركز عبر صفحته بفيس بوك، موقف الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أَذَّنَ لابْنُ عُمَرَ فِى لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ، ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا فِى رِحَالِكُمْ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ: «أَلاَ صَلُّوا فِى الرِّحَالِ» فِى اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ، أَوِ المَطِيرَةِ فِى السَّفَر.

وتابع: "قال ابن بطال فى شرح هذا الحديث وما بعده: (أجمع العلماء على أن التخلف عن الجماعات فى شدة المطر والظلمة والريح، وما أشبه ذلك مباح بهذه الأحاديث)".

وأكد المركز، أنه من الفقهاء من جعل الريح والمطر والبرد أعذارًا فى الليل دون النهار، ومنهم من قصر هذه الأعذار على السفر دون الإقامة، والراجح أنها أعذار فى جميع الأوقات والأحوال.

وأشار إلى أنه من استطاع الذهاب لأداء الصلاة فى المسجد مع وجود هذه الأعذار فقد أخذ بالعزيمة، وله المثوبة عند الله سبحانه؛ قال سيدنا رسول الله ﷺ للسيدة عائشة رضى الله عنها: "إنَّ لك من الأجرِ على قدرِ نصَبِك ونفقتِك".