تعطيل الدراسة بـ5 محافظات اليوم بسبب حالة الطقس

جدة - نرمين السيد - الإسكندرية

وأعلن محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار تعطيل الدراسة اليوم السبت الموافق الأول من يناير 2022 للطلاب والمعلمين بالمدارس الحكومية التى تعمل بنظام الفترتين والمدارس الخاصة والمعاهد الأزهرية.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن 5 ٪ (ذوى الاحتياجات الخاصة)، والموظفة التى ترعى طفلا يقل عمره عن 12 سنة إجازة استثنائية غدا السبت، وذلك وفقا للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن استمرار موجة الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوبتجية وغرف العمليات، وفق الاحتياجات التى يحددها الجهات المعنية.

ويأتى ذلك فى إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك إتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.



الدقهلية

وقرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تعطيل الدراسة اليوم السبت، بجميع مراحل التعليم دون الجامعى.

جاء قرار محافظ الدقهلية، بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية، وحرصا على سلامة الطلاب.

كفر الشيخ

وقرر جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، تعطيل الدراسة، اليوم السبت، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب والمعلمون "بنطاق المحافظة، نظرا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتى تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظا على أمن وسلامة الطلاب.

الغربية

وأصدر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قرارا بتعطيل الدارسة اليوم السبت، جميع المدارس فى نطاق المحافظة، حرصا على سلامة الطلاب، وذلك نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية.

وشمل القرار الطلاب والمعلمون على أن يستثنى من ذلك القيادات الأشرافية وفقا لاحتياجات العمل التى يحددها مديرى الإدارات.

وأهاب الدكتور طارق رحمى، بالمواطنين البقاء فى المنازل وعدم النزول إلا للضرورة مع الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية، كما أهاب السائقين بالالتزام بالقواعد المرورية واللوحات الإرشادية.

البحيرة

وقرر هشام آمنة محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة، اليوم السبت، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون" بنطاق المحافظة.

واستثنى القرار القيادات وأطقم العمل وفقاً للاحتياجات التى يحددها مديرى المدارس والإدارات.

جاء ذلك نظرا لتوقعات هيئة الارصاد الجوية باستمرار تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيىء والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية وحفاظا على سلامة الطلاب.