جدة - نرمين السيد - عدسة "دوت الخليج" رصدت تلك الانتصارات على موجة البرد حيث نزل المئات من المواطنين إلى حدائق مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة ومدينة الشيخ زايد، ليحتفلوا بحلول العام الميلادى الوليد 2022، حيث غمرتهم الفرحة والبهجة.
احتفالات رأس السنة 2022
أصوات الفرحة والهتافات والزغاريد ملأت أرجاء أكتوبر ومدينة الشيخ زايد، لتعلن عن عام جديد يأمل فيه الجميع كل الخير والسعادة والتوفيق، داعين الله أن يكون بداية لكل أحداث سعيدة ونهاية لكل حزن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رأس السنة 2022.. المصريون يتحدون قسوة البرد باحتفالات كاملة العدد (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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