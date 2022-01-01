رأس السنة 2022.. المصريون يتحدون قسوة البرد باحتفالات كاملة العدد (صور)

جدة - نرمين السيد - عدسة "دوت الخليج" رصدت تلك الانتصارات على موجة البرد حيث نزل المئات من المواطنين إلى حدائق مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة ومدينة الشيخ زايد، ليحتفلوا بحلول العام الميلادى الوليد 2022، حيث غمرتهم الفرحة والبهجة.

احتفالات رأس السنة 2022

أصوات الفرحة والهتافات والزغاريد ملأت أرجاء أكتوبر ومدينة الشيخ زايد، لتعلن عن عام جديد يأمل فيه الجميع كل الخير والسعادة والتوفيق، داعين الله أن يكون بداية لكل أحداث سعيدة ونهاية لكل حزن.