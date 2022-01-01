الآلاف يحتفلون مع محافظ بورسعيد بالعام الميلادى الجديد بساحة مصر (صور)

جدة - نرمين السيد - واستقبل المواطنون محافظ بورسعيد بسعادة بالغة، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه، وأقدم عدد من الأهالى على تصوير أبنائهم، والتقاط صورة سيلفى مع المحافظ.

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة للمواطنين بمناسبة قدوم عام 2022، وأكد لهم أن تطوير الميادين العامة والمتنزهات جاءت من أجل إسعادهم، وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم، وأشاد بالدور الذى يقوم به رجال الشرطة فى تأمين احتفالات المواطنين.

على الجانب الآخر، أشاد المواطنون بجهود المحافظ فى تطوير الشوارع والميادين والحدائق، مؤكدين أن بورسعيد باتت شوارعها تشبه شوارع الدول الأوربية، مقدمين له الشكر على تطوير ساحة مصر وتمثال عظمة مصر.

وشهد ميدان ساحة مصر المُطل على المجرى الملاحى لقناة السويس أجواء احتفالية كبيرة، وتواجد الآلاف من المواطنين لالتقاط الصور التذكارية مع شجرة الكريسماس والغزالة والهلال والنجم.

واتخذت محافظة بورسعيد حزمة من الإجراءات تزامنا مع احتفالات أعياد الميلاد، حيث أصدرعادل الغضبان محافظ بورسعيد توجيهاته إلى كافة الأجهزة التنفيذية بالتواجد بالشارع ورفع درجه الاستعداد نظرا لإقبال المواطنيين على الاحتفال برأس السنة بالمتنزهات والحدائق والمساحات، مشددا على ظهور المحافظة فى أبهى صورة لها، وشهدت الشوارع استعدادات أمنية مكثفة بقيادة اللواء حسنى عبد العزيز مدير الأمن وتواجد أمنى ومرورى لتنظيم حركة السير.