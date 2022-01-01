وعن الحرارة خلال الطقس اليوم، يكون مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وخلال ساعات الليل يكون الطقس شديد البرودة على جميع الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.
بينما الظواهر الجوية المصاحبة لطقس اليوم تكون هناك فرص لسقوط الأمطار المتوقعة على الطقس اليوم، تكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من مدن القناة وشمال الصعيد قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية إلى شمال الصعيد.
وهناك أمطار متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.
وحول درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالى:
القاهرة الكبرى والوجه البحرى 17 للعظمى والصغرى 11
السواحل الشمالية 16 للعظمى والصغرى 12
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 21 للعظمى والصغرى 14
شمال الصعيد 17 للعظمى والصغرى 7
جنوب الصعيد 23 للعظمى والصغرى 11
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمطار غزيرة ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتعلن درجات الحرارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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