حظك لعام الابراج لعام 2022

برج الحمل.. عام الحرية والتجدد والنجاح

يشهد مولود برج الحمل سنة من التفاؤل والأمور الإيجابية التي ترافقه بعد سنوات من الخضات. وبما أنه لا يحب البقاء وحيداً، سيفكر بالسفر ويستمتع بلقاءات جديدة ويُشعل الحب نيرانه في قلبه من جديد. في السنة الجديدة سيتمكن مولود برج الحمل من تحقيق ذاته وستزدهر أعماله وتسير على سكة جيدة وتتقدم مشاريعه وتحقق استثماراته النجاح والأرباح، شرط العمل بجدية ووعي وحكمة. ستكون سنة 2022 مليئة بالأسفار والاتصالات الخارجية، وقد يحمل بعض مواليد هذا البرج بطولة في مجال فني أو رياضي ويحققون تقدماً سياسياً لمن يهتم بالسياسة .ابتداءّ من شهر أيلول/سبتمبر يشهد مولود برج الحمل تغييراً في العمل أو قد ينتقل من مكان الى آخر أو يكون هناك تعديل في المؤسسة التي يعمل فيها.

برج الثور.. عام الحسم والانطلاق نحو الجديد

مولود برج الثور هو الأكثر حظاً في الحب عام 2022 لأنه الوقت المناسب للزواج، ولاسيما الأشهر الثلاث الأخيرة من العام. ولكن بقدر ما ينسجم مولود الثور مع الحب ويمتلئ قلبه شغفاً بالشريك، يهمل العمل بعد شعوره بالروتين القاتل. في العام 2022، يخوض مولود برج الثور مجالات جديدة ويقدم على مشاريع حديثة فتتوسع دائرة معارفه، ويبرز في مجالات مهنية وفنية وتجارية. يحصل على ما يرغب به خلال شهر شباط/ فبراير 2022 . يكون حدسه ممتازاً في مجال البناء والعقارات ويحقق أرباحاً مالية كبيرة في هذه المجالات.

برج الجوزاء.. عام الانقلابات الجذرية والخيارات المفاجئة

في العام 2022، يودّع مولود برج الجوزاء مرحلة من حياته، ليبدأ أخرى جديدة أكثر وعداً، ولو أنّ هذا الأمر يسبب بلبلة وإرباكاً ويولّد نزاعات، يصادف مولود الجوزاء الحب عام 2022 ، حيث يجد الفرصة الذهبية في الحب خلال النصف الثاني من العام، ويبدأ بعروض الإثارة لجذب الشريك إليه.

أفضل فترة لتصحيح أوضاعه هي ما بين أول السنة ومنتصف شهر آب/أغسطس، حيث ينصحه الفلك بعدم تضييع الوقت في هذه الفترة. قد يجري مولود الجوزاء الكثير من المفاوضات والعمليات المالية والاستثمارات والتعديلات التي تتكلل بالنجاح. وقد يتعاون مع أطراف غريبة عن محيطه في مشاريع جديدة، أو يفضل العمل في الخارج . يكون شهر آذار/مارس شهر البدايات الجديدة، فيما يحمل شهر حزيران/يونيو أخباراً جيدة. أما شهر تموز/يوليو فيشير الى إنقلاب لمصلحته. تكون الفترة بين منتصف آب/أغسطس الى منتصف أيلول/سبتمبر فترة لتوظيف الأفكار في بعض المجالات المميزة، وبشكل عام فإنّ الحدس هو سلاح مولود الجوزاء لعام 2022 .

برج السرطان.. عام الانتفاضة والتغييرات المصيرية

يقسم العام 2022 الى مرحلتين بالنسبة إلى مولود السرطان. المرحلة الأولى من بداية 2022 وحتى منتصف شهر آب/أغسطس 2022 تشهد حصول أشياء جديدة وتنقل مولود السرطان إلى موقع أفضل وإنما مع بعض العوائق والصعوبات والخضات والفترات الحساسة في شهر آذار/مارس وشهر تموز/يوليو.

في المرحلة الثانية، تتبدل الأمور لمصلحة مولود برج السرطان وتُفتح أمامه أبواب وافاق جديدة مليئة بالحظ تحرره من الضغوط السابقة . يكون النجاح حليف مولود برج السرطان ويتلقى الكثير من العروض المغرية في آواخر العام، ويخوض نشاطات جديدة في مجال المال والاذدهار والاستثمارات الناجحة. وفي الإجمال، تكون أشهر الصيف الأفضل لمولود برج السرطان بحيث يحقق الابداع، وخاصة الذين يعملون في الميادين الاستثنائية.

برج الأسد.. عام الحظوظ الكبيرة والفرص السعيدة

شهر آب هو شهر التبديل الجذري في حياة مولود برج الأسد وشخصيته. قد تخطر في باله فكرة تجعله ينجز عملية مهمة أو يباشر في مشروع استثنائي. يتعين على مولود برج الأسد أن يدرك أنّ كل توجه غير تقليدي سيزيده إزدهاراً ويدفعه إلى بلوغ الترقية أو المراكز المهمة. تكون السنة جيدة جداً للاستثمارات العقارية والتجارة والإعلام والفن .الفترة بين تموز/يوليو وآب/أغسطس هي الأقل توهجاً، ولكن مولود برج الأسد سيخرج منتصراً في نهاية العام. تحمل سنة 2022 عموماً الكثير من الآمال والأحلام والحظوظ على الأصعدة العائليّة الماديّة والعاطفيّة، ولكن الحب والرومانسية يأتيان دوماً في المرتبة الثانية خلال هذا العام. لذا، يجدر بمولود الأسد أن يوطّد علاقته مع الشريك والاهتمام به أكثر.

برج العذراء.. عام الجهود الكبيرة

بعد منتصف آب/أغسطس، تتضح الأمور بالنسبة إلى مولود العذراء فتتحسن أوضاعه وتتسارع خطواته. لكنه قد يضطر قبل ذلك إلى التعامل مع الظروف المفاجئة ولن يجد الاستقرار والسلام في الأشهر الأولى من عام 2022. عليه التروي والحذر والتحلي بالواقعية وعدم المغامرة في استثمارات غير مضمونة والانتظار حتى شهر آب/أغسطس حيث تتحول الأمور لمصلحته فيحرز نجاحاً مهماً ويتمتع بدعم كبير. السنة مليئة عموماً بالصراعات مع سلطة معينة أو إدارة او مرجعية كبيرة أو اقتصادية. لذا، يجدر بمولود العذراء توخي الحذر من عمليات النصب والاحتيال، وعليه التكيف مع الظروف التي ستحيط به.

برج الميزان.. عام الانتقال من الظلام الى النور

الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 تتطلب من مولود برج الميزان الكثير من الهدوء والحذر والإدارة الحكيمة للشؤون المهنية والمالية. تكون الفترة بين شباط/فبراير ونيسان/أبريل دقيقة جداً ولذلك يتعين على مولود برج الميزان تجنب العواصف وعدم التدخل في المناوشات.الخبر الجيد هو هو أنّ كوكب أورانوس سيكف عن إزعاج مولود الميزان بعد 11 آب/أغسطس وسيشهد الكثير من التقدم والازدهار المالي. قد يستفيد مولود الميزان من مشاكل تطال مؤسسات أخرى ويستغل هذه الفرص بحيث يحوّل بعض الانهيارات إلى نجاح.

برج العقرب.. عام التخلص من الأزمات

برج العقرب هو أحد الأبراج المحظوظة جداً في عام 2022. لا شيء سيعيق تحركاته ونجاحه وثقته في نفسه، لأن كل شيء ممكن عام 2022. يستقطب مولود العقرب الإعجاب والتأييد والتصفيق والأرباح، ويلتقط الفرص المناسبة في الوقت المناسب. وحده جوبيتير قد يعاكس مولود العقرب حتى شهر آب/أغسطس ويخفف من اندفاعه، لكنه يتوصل الى إحراز نجاح كبير في كل المجالات. يذكر أنّ الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2022 تحمل حظاً كبيراً ومفاجآت سارة لمولود العقرب.

برج القوس.. عام استثنائي

هذه السنة، تطرأ تغييرات كثيرة مربكة في حياة مولود القوس على مختلف الأصعدة ولكن سرعان ما يعرف أنّها لمصلحته حتى لو هزته في البداية. يحذره كوكب ساتورن من عمليات إستثمارية غير مدروسة ومن توظيف ماله بطريقة متسرعة. يتوجب على مولود برج القوس الانتباه من الكاذبين والسارقين والمراوغين والمحتالين خاصة في أواخر سنة 2022 . أما تناغم ساتورن وأورانوس فيعني انقلابات مهمة جداً في حياة مولود القوس، إضافة إلى مشاريع جديدة ومفاجآت مميزة في العمل، وأرباح غير متوقعة، وأسفار وعمليات إستثمارية ومالية وخاصة في شهر آب/أغسطس. وتكون هذ الفترة مميزة للبحث عن عمل أو منزل أو مكان إقامة جديد.

برج الجدي.. عام التحرر والانفراجات

عام 2022 هو عام التحرر والانفراجات لبرج الجدي. تكتسب هذه السنة أهمية كبيرة بالنسبة إليه، وتحمله إلى أوضاع أفضل بكثير مما عرفه في السنوات الماضية، وتبشره الأفلاك بزوال المعاكسات التي رافقته في السنين الأربع الماضية، وتحرره من المعاكسات الفلكية. يحصل مولود الجدي على تقدير لأعماله ويتم الاعتراف بقدراته ويحصل على ترقية أو سفر يفتح أمامه أبواباً جديدة وأرباح مالية تنقله إلى موقع اجتماعي أفضل.

قد تكون بداية السنة صعبة نوعاً ما مع بعض العراقيل ولكن اعتباراً من الشهر الثالث تبدأ الانفراجات ويبدأ مولود الجدي بجني ثمار مشاريعه التي خطط لها، وأموره ستكون جيدة مع مردود مالي غير متوقع.

برج الدلو.. عام التدرج الى الاستقرار

أبواب كثيرة ستفتح أمام مولود برج الدلو هذا العام ويقدم على مشاريع عديدة ويوقع على عقود كثيرة وينجز ما بدأه قبل أعوام طويلة. يحمل العام 2022 الكثير من الفرص والمناسبات الكثيرة للنجاح والتألق، ويتعين على مولود برج الدلو أن يتصرف بعقلانية وحكمة في الأشهر الثمانية الأولى وأن يعمل من دون أوهام أو تسرّع.

اعتباراً من شهر آب/أغسطس، يتحرر مولود برج الدلو من القيود وينطلق بسرعة لا متناهية ويسجل تطورات ويبتسم الحظ له. يتلقى مفاجآت سعيدة ويتم الاعتراف بكفاءاته، ويحضّر في الاشهر الأولى من السنة لمشروع يبصر النور في الصيف

برج الحوت.. عام الزواج والحب

تثقل الأعباء بين الصيف والخريف على مولود برج الحوت ويفقد موقعاً أو عملاً أو يتخلى عن مسؤولية أو مهمة. يحذره الفلك من الوقوع ضحية الاستغلال أو التضليل أو الابتزاز. يحمل شهر آب/أغسطس بعض المفاجآت المربكة. وقد يوقع على عقود والتزامات واتفاقات قد تكون خارج البلد وتتاح له الفرص في شهر تموز/يوليو وعليه أن يلتقطها في الوقت المناسب. يبدأ مولود الحوت هذه السنة بالتصدي للعراقيل والمشاكل ويصارع الأقدار، لكن الضغط يخفّ عليه في شهر آذار/مارس. تصبح الأجواء مشحونة في حزيران/يونيو ويتوجب على مولود الحوت أن يدير شؤونه بوعي ويتجنب الأزمات والمحاذير الكثيرة.

قد يكون برج الحوت هو أكثر الابراج حظاً بالنسبة للزواج في عام 2022 حيث من المتوقع أن يستلم موقع أو مسؤولية جديدة هذا العام وستكون أموره المادية مريحة وسيمكنه النظر الى الوضع العاطفي بكل أريحية، وسيكون هنالك قرارات جديدية يتخذها لحياته العاطفية وقرار بالزواج أو الارتباط في عام 2022.