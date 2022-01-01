نبيلة مكرم تهنئ بالعام الجديد: «الحمدلله على نعمة الوطن اللى بيجمعنا كلنا»

جدة - نرمين السيد - وكتبت مكرم خلال صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك": "الحمدلله على سنة راحت بحلوها ومرها، واللى جاى أكيد سعيد، الحمدلله على نعمة الوطن اللى بيجمعنا كلنا حتى لو كنا بعيد، الحمدلله على نعم ربنا الكتيره اللى من غيرها كنا أكيد فى مكان تانى حزين، ربنا يحفظ الجميع ويداوى الموجوعين وويرحم المختارين".

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