جدة - نرمين السيد - استمرت موجة الطقس السيئ فى محافظة شمال سيناء اليوم السبت، حيث شهدت مختلف مدن المحافظة أمطارا متوسطة مصحوبة بموجة من البرودة وانخفاض فى درجات الحرارة مما أثر على كافة مظاهر الحياة فى المحافظة.





وتسببت الأمطار فى تجمع كميات من المياه فى الشوارع الرئيسية والميادين العامة ومخارج ومداخل الكبارى بمدينة العريش وباقى مدن المحافظة، وفضل أغلب المواطنين التزام منازلهم وعدم الخروج، فيما شهدت الطرق الرئيسية حذرا من السائقين وقائدى السيارات تجنبا لوقوع حوادث. وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية، معلنا استمرار رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات فى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية. ومن جانبه، أشار أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع الظروف الجوية، وأن هناك اتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية حول الظروف الجوية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استمرار موجة الطقس السيئ والأمطار بشمال سيناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.