10 ظواهر فلكية تشهدها مصر فى شهر يناير

جدة - نرمين السيد - نشر المعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، بيانا بأهم الظواهر والأحداث الفلكية لشهر يناير 2022، والتى يمكن رصدها فى سماء مصر بالعين المجردة أو النظارات المعظمة أو التلسكوبات الصغيرة.





2 يناير.. القمر الجديد "محاق يناير"

يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها فى ذلك اليوم حيث يكون وجه القمر المضيئ ناحية الشمس ووجه المظلم أو ظله ناحية الأرض، لذلك لن يكون القمر مرئيا فى السماء طوال الليل فى ذلك اليوم، وهو أفضل وقت فى الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية والكوكبات البعيدة.

4-3 يناير.. زخة شهب الرباعيات

وهى من زخات الشهب المتوسطة حيث يصل عدد الشهب فيها إلى 40 شهاب فى الساعة بافتراض ظلمة السماء وصفاء الجو، يكون أفضل وقت لرؤية الشهب هو بعد منتصف الليل بعيدا عن اضواء المدينة، بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار وبخار الماء.

4 يناير.. يقترن القمر مع كوكب زحل

6 يناير.. يقترن القمر مع كوكب المشترى

7 يناير.. كوكب عطارد

فى أقصى استطالة له من الشمس تبلغ 19.2 درجة، وهو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير عطارد.

13 يناير.. يقترن الكوكبان عطارد وزحل

17 يناير.. اكتمال القمر "بدر يناير"

يبدو القمر بدرا فى الفترة من 16 إلى 19 يناير، أما ذروة البدر فسيكون فى 17 يناير، حيث يكتمل قرص القمر تماما ويبلغ لمعانه 99.8 %، ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم وولف مون "قمر الذئب"، لأن فى هذا الوقت من العام تجتمع الذئاب الجائعة وتعوى خارج بيوتهم، كما يُعرف هذا القمر أيضا باسم القمر القديم أو بدر ما بعد عيد الميلاد.

17 يناير.. يقترن القمر مع النجم بولوكس "بيتا برج الجوزاء/ التوأم"

18 يناير.. اقتران القمر مع خلية النحل

علما بان رؤية هذا المشهد يحتاج إلى استعمال نظارة معظمة أو تلسكوب صغير حيث ان الحشد النجمى خلية النحل لا يُرى بالعين المجردة

29 يناير.. اقتران القمر مع المريخ فجرا باتجاه الشرق