حقيقة ظهور السيدة العذراء في سماء سوهاج

وأكد القس شنودة الصاوي- وكيل مطرانية طما في سوهاج، أن ما تردد من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهور السيدة مريم العذراء في السماء بقريتي المدمر و كوم غريب لا اساس لة من الصحة.

واشار الصاوي، الي أن الكنيسة لم تعلن عن ظهور السدة العذراء في سماء قريتى المدمر وكوم غريب، و لو حدث ذلك بالفعل لكانت مطرانية طما أعلنت عنه بشكل رسمي، لكنه لم يحدث وشائعات غير حقيقية.

وقال الصاوي، أن رؤية السيدة مريم العذراء في السماء ليس بالأمر السهل ويحتاج إلى طقوس معينه، ولا يمكن لأي شخص عادى ان يرى السيدة العذراء في السماء.

وكيل اوقاف سوهاج.. الوزارة تسعى لإعمار بيوت الله

أكد الشيخ على طيفور – وكيل وزارة الاوقاف في محافظة سوهاج، أن الوزارة تسعى دائما لإعمار بيوت الله، منها ما يتم فيه احلال وتجديد، وغيرة ما يتم فرشة وصيانته، وأن هذا العام فى سوهاج تم احلال وتجديد ما يزيد عن 100 مسجد بالمناصفة ما بين الجهود الذاتية وبين ما هو على نفقة وزارة الاوقاف، وذلك فضل من الله ان نرى الاهالي يتسابقون فى إعمار بيوت الله جنبا الى جنب مع الدولة.

وأضاف طيفور ان اليوم سيتم افتتاح 4 مساجد منها ما هو فى مركز طهطا، ومركز جرجا، ومركز المنشاة، احلال وتجديد وزارة الاوقاف، فى ظل اهتمام القيادة السياسية ووزير الاوقاف، وانه تم الاسبوع الماضي افتتاح 5 مساجد بمراكز المحافظة ايضا.

وأشار طيفور الى الاهتمام بالإجراءات الاحترازية اثناء دخول المساجد والتباعد بين المصلين تجنبا لانتشار او الاصابة بفيروس كورونا, وأن عمليات تعقيم المساجد مستمرة ويتم متابعتها من قبل لجان من الادارات ومديرية أوقاف سوهاج.

واكد الاهالي أن القيادة السياسية تهتم بأعمار بيوت الله، وان محافظة سوهاج كان لها نصيب الاسد من التنمية فى كافة مناحي الحياة ومنها الناحية الدينية، والدليل على ذلك افتتاح اعداد كبيرة من المساجد كل اسبوع تقريبا، وذلك ادخل الفرحة والسعادة على قلوب الاهالي فى القري والمدن على حد سواء.