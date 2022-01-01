/669522/هطول-أمطار-خفيفة-على-معظم-مناطق-محافظة-سوهاج

شهدت محافظة سوهاج منذ قليل هطول أمطار خفيفة على معظم أرجاء المحافظة، واستمر هطول الامطار لدقائق معدودات على اليد الواحدة، ثم انقطعت الامطار ولم تسقط حتى كتابة تلك السطور ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

جدير بالذكر أن محافظة سوهاج اليوم شهدت غيوم تراكمية منذ بداية الصباح مما كان ينذر بهطول الامطار، وكان غياب الشمس مؤكدا لذلك، ما انخفاض في درجات الحرارة نوعا ما.

استعدادات محافظة سوهاج لسقوط الامطار

على جانب أخر سبق وأعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمحافظة، وجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية .

وكلف محافظ سوهاج مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول، وتشكيل فرق عمل للتدخل السريع تحسبا لتداعيات سوء الأحوال الجوية .

وأعلنت ايضا شركة مياه الشرب والصرف الصحي، عن جاهزية 70 سيارة كسح متنوعه، و 4 سيارة نافوري وسيارتي فاكيوم و 22 باك لودر، و 15 مضخة نزح مياه 10 سيارات مدمجة و 12 مولد كهرباء متحرك، للتعامل الفوري مع تراكمات المياه المحتملة في كافة شوارع المحافظة.

واعلنت سابقا مديرية الشئون الصحية بقيادة الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن تجهيز المستشفيات على مستوى المحافظة لاستقبال أية حالات طارئة، بالإضافة إلى توافر أمصال العقارب والثعابين في عدد كبير من مستشفيات المحافظة من شمالها الي جنوبها.

حقيقة ظهور السيدة العذراء في سماء سوهاج

سبق وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوهاج أخبار تفيد بظهور السيدة مريم العذراء في سماء قريتى المدمر وكوم غريب بمركز طما شمال سوهاج.

وأكد القس شنودة الصاوي- وكيل مطرانية طما في سوهاج، أن ما تردد من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهور السيدة مريم العذراء في السماء بقريتي المدمر و كوم غريب لا اساس لة من الصحة.

واشار الصاوي، الي أن الكنيسة لم تعلن عن ظهور السدة العذراء في سماء قريتى المدمر وكوم غريب، و لو حدث ذلك بالفعل لكانت مطرانية طما أعلنت عنه بشكل رسمي، لكنه لم يحدث وشائعات غير حقيقية.

وقال الصاوي، أن رؤية السيدة مريم العذراء في السماء ليس بالأمر السهل ويحتاج إلى طقوس معينه، ولا يمكن لأي شخص عادى ان يرى السيدة العذراء في السماء.