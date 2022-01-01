/669542/برلمانى-يهنى-الرئيس-السيسي-بالعام-الميلادى-الجديد-حقتت-انجازات-عديدة-أبهرت-العالم

تقدم النائب البرلمانى أحمد عبدالماجد الأحمر ، عضو مجلس الشيوخ ، عن حزب الشعب الجمهورى ، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية، مؤكدا بأننا نبدأ عاما جديداً يتجدد فية العهد بين الرئيس وشعبه، وكلنا ثقة وأمل في استكمال مسيرة النجاحات التي تتحقق يومًا بعد يوم، مؤكداً أن التحديات تحولت إلى إنجازات بفضل استراتيجية الرئيس الوطنية.

وقال النائب أحمد عبدالماجد الأحمر ، في تصريح " لموقع دوت الخليج " أن خلال عام 2021 الرئيس حقق انجازات عظيمة في صعيد مصر ومنها مبادرة حياة كريمة التى حولت صعيد مصر من صحراء الي جنة مشيرا أن انجازت الرئيس كثيرة والتى تهدف الي النجاح والازدهار ، لأفتا أن الرئيس السيسى نجح فى تحويل التحديات التي واجهت الدولة المصرية إلى فرص تنموية لبناء "الجمهورية الجديدة" التي يسعى لها، مضيفا "القيادة السياسية قدمت للعالم نموذج فى الإصلاح الاقتصادى بشهادة المؤسسات الدولية .

برلمانى يهنى الرئيس السيسي بالعام الميلادى الجديد :حقتت انجازات عديدة أبهرت العالم

وأشار عضو مجلس الشيوخ أن الاصلاح الاقتصادي الذي قامت به الدولة المصرية ، لم يغفل محور العدالة الاجتماعية وراعى حقوق البسطاء من خلال الإجراءات والمشروعات والمبادرات التي تهتم بالارتقاء بأوضاعهم، مثل حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري بالإضافة إلى التخلص من العشوائيات ونقل المواطنين من الأماكن الخطرة لأخرى أكثر أمانا.