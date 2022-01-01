/669535/تعرف-على-أهم-مباريات-اليوم-السبت-والقنوات-الناقلة

مع بداية العام الميلاد الجديد تعود المباريات العالمية خاصة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تواصل اللعب بدون توقف مقارنة بالدوريات الكبرى الأخرى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

الدوري الإنجليزي الممتاز:

آرسنال يستضيف مانشستر سيتي، وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً على ملعب الإمارات، وتنقل المباراة على بي إن سبورتس 1 وبتعليق حفيظ دراجي.

واتفورد ضد توتنهام هوتسبير، وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء، وعلى ملعب فيكانج باور، وتبث عبر بي إن سبورتس 1 وبتعليق نوفل الباشي.

كريستال بالا ضد وست هام يونايتد وتقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء، وعلى ملعب سيلهرست بارك، وتبث عبر بي إن سبورتس 1 وبتعليق عامر الخوزيري.

دوري الرابطة الإنجليزية:

شيفيلد يونايتد ضد ميدلزبرة وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً وعلى ملعب برامول لين.

بلاكبول يستضيف هال سيتي وتقام في تمام الخامسة مساء وعلى ملعب بلومفيلد رود.

كوفنتري سيتي ضد لوتن تاون وتقام في تمام الخامسة مساء وعلى ملعب ريكو أرينا.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان:

التعاون ضد ضمك وتنطلق المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً وتذاع عبر السعودية الرياضة 1.

أبها ضد الرائد وتقام في تمام الثانية والنصف عصراً وتذاع عبر السعودية الرياضية 2.

الفتح ضد النصر وتقام في تمام السادسة إلا ربع مساء وتذاع عبر السعودية الرياضة 2.

الأهلي يستضيف الشباب وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء، وعلى ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية وتبث عبر السعودية الرياضة 1.

أحمد شوبير: أفضل إنجاز للكرة المصرية في عام 2021 إنشاء رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن كرة القدم المصرية في عام 2021 على مستوى المنتخبات لم تقدم أي إنجاز كبير نظراً للقيمة الكبيرة للمنتخبات المختلفة.

وأضاف شوبير عبر “أون تايم سبورتس” “جميع المنتخبات المصرية جميعها لم تقدم أي مردود جيد على الإطلاق، وتحقيق المركز الرابع في بطولة كأس العرب ليس إنجاز”.

مباريات اليوم السبت

وتابع “لا نعرف هل الاتحاد الحالي سيكون هناك انتخابات أم لا، ولا نرى الخطابات التي تأتي من الفيفا للاتحاد ويتم التكتم على بعض الأمور، والإدارة غير جيدة”.

واختتم “إذا كان هناك إنجاز كبير وهام لكرة القدم المصرية في عام 2021 هو إنشاء رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب”.