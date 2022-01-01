4 يناير..عرض خاص لفيلم «الجريمة» بإحدى سينمات التجمع وبحضور أبطاله

/669543/4-ينايرعرض-خاص-لفيلم-الجريمة-بإحدى-سينمات-التجمع-وبحضور-أبطاله

يتسعد فريق عمل فيلم «للجريمة»، لإنطلاقة العمل في السينمات المصرية بداية من يوم 4 يناير، والذي يشهد العرض الخاص للجريمة في سينمات التجمع الخامس، بحضور عدد كبير من أبطاله، على رأسهم الفنان أحمد عز، والفنان ماجد الكدواني، والفنانة منى شلبي.

دوت الخليجيرصد تفاصيل عرض فيلم الجريمة في السينمات المصرية

وطرح صناع فيلم «الجريمة» للنجم أحمد عز، البوسترات الدعائية الخاصة بأبطال العمل، حيث تصدر كل بطل بوستراً بمفرده، وذلك بعد طرح الأفيش الرسمي للعمل الأسبوع الماضى، وتصدره الثلاثى أحمد عز ومنة شلبى وماجد الكدوانى.

وعكس برومو فيلم الجريمة حالة من الغموض والإثارة والإيقاع السريع، و ظهر أحمد عز وهو يرمى أحد الأبطال من على مركب، قائلًا: الدنيا عروسة وهنقضى عليها.

قصة فيلم «الجريمة»

وتدور قصة وأحداث فيلم «الجريمة» في فترة السبعينات ويجسد عز من خلاله شخصية مجرم يرتكب العديد من الجرائم لحساب بعض الأشخاص ويقع في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ما يضطره لفتح أبواب جهنم علي غيره ويقوم للهروب وتنقلب الأحداث رأسًا على عقب، وتدور الأحداث في إطار الأكشن، ويظهر أحمد عز خلال أحداث الفيلم بشكل ولوك مختلف تمامًا من خلال شارب وشعر طويل عن الذي ظهر خلال الفترة الماضية.

ويتعرض الفنان أحمد عز خلال أحداث فيلم «الجريمة» لحادث سير، ويؤثر عليه الحادث بفقدان ذاكرته، ويتنكر فى أكثر من شخصية، ويرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط فى جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة.

أبطال فيلم الجريمة

والعمل بطولة أحمد عز ومنة شلبي وماجد الكدواني وسيد رجب ومحمد جمعة ونبيل عيسى، وعدد آخر من الفنانين، ورؤية سينمائية وإخراج شريف عرفة.

أحمد عز يتألق بفيلم العارف

وتألق الفنان أحمد عز من خلال فيلم «العارف» الذي يعرض بالسينمات الأن، ويشارك في بطولته أحمد فهمي ومصطفى خاطر وأحمد خالد صالح، عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

ويعد فيلم «العارف» أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.