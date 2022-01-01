/669545/قانون-المالية-العامة-الموحد-على-طاولة-البرلمان-الثلاثاء-المقبل

تستأنف الجلسة العامة للبرلمان جدول اعمالها برئاسة المستشار حنفي جبالي، الثلاثاء المقبل، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات المناقشة العامة، حيث تعقد الجلسة لأخذ الرأي النهائي فى مشروع القانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الجلسة العامة الثلاثاء المقبل

قانون المالية العامة الموحد

2) مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية. 3) مشروع القانون بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

4) مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانونينرقمي102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء. 5) مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972. 6)مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981. رابعًا-طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة ،مقدمة من:

1. العضو ميرفت عازر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إضافة عمال النظافة على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة. 2. العضو ميرفت عازر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في زراعة نبات الجوجوبا لما له من فوائد اقتصادية. 3. العضو أحمد فتحي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بتعيين نسبة الـ 5 % من ذوي الإعاقة وفقًا للقانون.