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جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور عبدالعاطى، فى بيان، اليوم السبت، أن حديقة الياسمين تُعد أحدث الحدائق الجارى تطويرها على مساحة 8 أفدنة، وتقع بالبر الأيمن لدليل الرياح المنوفى، وتمتاز بموقعها المتميز وطابعها الفريد ذو المستويات المختلفة من مرتفعات ومنخفضات، ووجود تبة ترتفع بأكثر من 10 أمتار، بالإضافه لوجود عدد من المبانى القديمة ذات الطابع التاريخى، وبعض الأشجار النادرة، مشيرا إلى أن جميع أعمال التطوير تتم ذاتيا من خلال أجهزة الوزارة اعتماداً على مهندسى وعمال الوزارة وباستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعة لها.
وتشتمل الحديقة على مسطحات خضراء بمساحة 25 ألف متر مربع ، وزراعة أشجار متنوعة ونباتات وأشجار الزيتون المثمرة والنخيل، وأحواض زهور، وشلال صناعى بمساحة 1000 متر مربع، ونافورة بطابع القناطر الفريد، فضلاً عن البرجولات الخشبية، وبرجولات طبيعية من الأشجار وجريد النخيل، والمقاعد والكافيتريات والمشايات الزلطية والرخامية والإنترلوك وتابلوهات من أشجار الياسمين الهندى ومصلى، وفوتوسيشن لتصوير العرائس ومنطقه ألعاب أطفال ودورات مياه، وشبكة رى حديث، وشبكات إنارة ليلية، كما تم تطوير كورنيش الرياح المنوفى أمام حديقة الياسمين وعمل مرسى نهرى أمام الحديقة وكافيتريا.
الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى، تطور الحدائق التابعة لها بالقناطر الخيرية، وانتهت الوزارة مؤخراً من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر فم فرع دمياط القديمة وقناطر فم فرع دمياط الجديدة، وهى مقامة على مساحة 13 فدانا، واشتملت أعمال التطوير على إنشاء ممشى أهل مصر بواجهة الحديقة على فرع دمياط بين القنطرتين، وتتمتع حديقة عفلة بمجموعة من الأشجار النادرة التى استوردها محمد على باشا من الخارج لزراعتها فى حدائق القناطر ويصل عمرها إلى 200 عام، كما انتهت الوزارة من تطوير حديقة المركز الثقافى بمساحة 9 أفدنة وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحة 6 أفدنة، وحديقة البحيرة على مساحة 5 أفدنة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتهاء أعمال تطوير حديقة الياسمين بالقناطر الخيرية والافتتاح خلال أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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