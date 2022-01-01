ضمن حياة كريمة.. الصحة تطلق 50 قافلة طبية مجانية للمناطق النائية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 50 قافلة طبية مجانية فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، بدءًا من اليوم السبت وحتى يوم الإثنين 10 يناير 2022، بجميع محافظات الجمهورية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة".





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية سيتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مشيرًا إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وصيدلية متنقلة.

وأضاف عبدالغفار، أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية يومى 1 و2 يناير بمناطق غياضة الشرقية بمركز ببا محافظة بنى سويف، والكيمان مركز إسنا محافظة الأقصر، وميت مسعود مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، والديابات مركز أخميم محافظة سوهاج، ولاصيفر البلد مركز دسوق محافظة كفر الشيخ، إضافة إلى قافلتين طبيتين أخريين سيتم إطلاقهما بمنطقتى جبل الزلط مركز كوم إمبو محافظة أسوان، والغيط الصعيدى مركز وسط محافظة الإسكندرية، وذلك ‏يومى 2 و3 يناير، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

ومن جانبه، قال الدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجى بالوزارة، إنه سيتم إطلاق 6 قوافل طبية أخرى يومى 3 و4 يناير، فى مناطق جلالة مركز الضبعة محافظة مطروح، و‏الوحدة الصحية بكفر الشيخ عطية مركز ‏التل الكبير محافظة الإسماعيلية، و‏قمحة مركز ‏الدلنجات محافظة البحيرة، و‏الزهيرى مركز ‏بنى عبيد محافظة ‏الدقهلية، و‏نواى مركز ‏ملوى محافظة‏ المنيا، و‏مركز طبى عزبة النصر بحى البساتين محافظة ‏القاهرة، كما أنه سيتم إطلاق 6 قوافل أخرى يومى 4 و5 من الشهر نفسه فى مناطق الصغير مركز القناطر محافظة القليوبية، والبلابيش بحرى مركز دار السلام محافظة سوهاج، وقزمان مركز قلين محافظة كفر الشيخ، وأبو كريم مركز ديروط محافظة أسيوط، والقبابات حى أطفيح محافظة الجيزة، وابيس 1 مركز شرق محافظة الإسكندرية.

وأضاف أنه سيتم إطلاق 10 قوافل طبية أخرى يومى 5 و6 يناير فى مناطق الجراولة محافظة مطروح، والعبيدية مركز فارسكور محافظة دمياط، والمركز الحضرى مركز أبو زنيمة محافظة جنوب سيناء، والكرور محافظة اسوان، وكفر زين الدين مركز قويسنا محافظة المنوفية، وبويط مركز الرحمانية محافظة البحيرة، وبراوة مركز إهناسيا محافظة بنى سويف، وحاجر خزام مركز قوص محافظة قنا، ومركز طبى الأسمرات حى المقطم محافظة القاهرة، وشنراق مركز السنطة محافظة الغربية، إضافة إلى إطلاق قافلتين طبيتين أخريين يومى 6 و7 يناير فى منطقتى البشندى مركز بلاط محافظة الوادى الجديد، وسعود مركز ‏الحسينية محافظة الشرقية.

وأشارت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية إلى إطلاق 5 قوافل طبية بمناطق ميت يعيش مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، وناهيا مركز كرداسة محافظة الجيزة، وغيط النصارى مركز دمياط محافظة دمياط، ووادى تال - وادى غرندل مركز أبو زنيمة محافظة جنوب سيناء، وشرشابة مركز زفتى محافظة الغربية، وذلك فى يومى 7 و8 يناير، كما سيتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى يومى 8 و9 من الشهر نفسه فى مناطق قرقشندة مركز طوخ محافظة القليوبية، وعين عيش مركز بلاط محافظة الوادى الجديد، والزهيرى محافظة الفيوم، وأولاد الشيخ مركز دار السلام محافظة سوهاج، وأمشول مركز ديروط محافظة أسيوط.

واستطرت أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومى 9 و10 يناير بمنطقتى القفطية مركز دراو محافظة أسوان، وكرموز مركز غرب محافظة الإسكندرية، و7 قوافل طبية أخرى بمناطق وحدة طوسون محافظة الإسماعيلية، و‏برمكيم مركز ‏ديرب نجم محافظة الشرقية، و‏لقانة مركز شبراخيت محافظة البحيرة، و‏ميت دمسيس مركز أجا محافظة الدقهلية، و‏داقوف مركز ‏سمالوط محافظة المنيا، ومركز طبى السلام ثانى بحى ‏السلام أول محافظة ‏القاهرة، ومركز الداخلة محافظة الوادى الجديد، وذلك يومى 10 و11 يناير.