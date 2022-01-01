أبرز الإنجازات بحصاد 《 الهيئة العامة للرعاية الصحية 》 لعام 2021

نجحت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، في: إطلاق المنظومة الذكية لإدارة وصيانة الأصول الطبية وغيرالطبية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية في محافظات التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، مما يضمن استدامة الأصول وتوفير الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين بجودة عالمية، والحفاظ على الموارد العامة للدولة. إطلاق أول منصة رقمية تفاعلية Care Connect للتواصل الفعال بين مقدمي الخدمة الصحية من العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات الثلاث. ربط الغرف المركزية لإدارة الأزمات والطوارئ بفروع الهيئة في المحافظات الثلاث تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة للتعامل الفوري مع الأحداث الطارئة والأزمات.

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