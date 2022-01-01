/669537/تعرف-على-موعد-مباراة-آرسنال-ومانشستر-سيتي-بالدوري-الإنجليزي-والقنوات-الناقلة

تنطلق اليوم مباريات الجولة رقم 21 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تنبدأ بقمة الجولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستضيف فريق أرسنال الإنجليزي ضيفة مانشستر سيتي في افتاح الجولة رقم 21 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً وعلى ملعب الإمارات معقل الجانرز.

وتبث المباراة عبر بي إن سبورتس 1 وبتعليق حفيظ دراجي.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز مانشستر سيتي بخماسية نظيفة، في الدور الأول للبطولة.

مدرب الجزائر: محمد صلاح لاعب استثنائي.. والمنافسة على أمم أفريقيا ستكون صعبة للغاية

أكد جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، أنه يتوقع أن تكون بطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة شرسة للغاية من حيث المنافسة على اللقب.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة "الجميع يريد هزيمة منتخب الجزائر لأننا أبطال أفريقيا، وهذا الأمر حق مشروع للجميع".

مباراة آرسنال ومانشستر سيتي

وزاد "هذا الأمر يمثل علينا ضغط كبير ولكنه إيجابي وسنسعى للظهور بشكل جيد للغاية يرضى الجميع ونحاول الحفاظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي".

وأكمل "الجميع يعرف محمد صلاح قائد منتخب مصر، فهو لاعب جيد وممتاز للغاية، وربما لا يمر بفترة جيدة مع المنتخب ولكنه يمثل قوة كبيرة بشكل مستمر".

وتابع "محمد صلاح إذا كان في أفضل فتراته خلال المباراة لن يستطيع أحد إيقافه مهما كان، ودائما يحدث الفارق خلال المباريات سواء مع ليفربول أو منتخب مصر".

واختتم "من الصعب المنافسة على لقب أمم أفريقيا ولكننا سوف نذهب من أجل الحفاظ على اللقب من جديد برغم الصعوبة التي سوف نواجهها لأننا الأبطال السابقين".

مصر السادس.. قائمة أعلى المنتخبات قيمة تسويقية قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا

أيام قليلة وتنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون والمقرر بدايتها في التاسع من يناير المقبل وحتى السادس من شهر فبراير من عام 2022.

ويشارك منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية وهو صاحب الرقم القياسي للفوز بها برصيد 7 بطولات سابقة، ويسعى أحفاد الفراعنة الفوز بالبطولة الثامنة والابتعاد عن أقرب المنافسين.

ودائما تتجه الأنظار حول القيم التسويقية للمنتخبات المشاركة في البطولات الكبرى، خاصة في ظل تواجد عدد كبير من نجوم كرة القدم العالمية، يشاركوا في هذا المحفل الكبير كل عامين.