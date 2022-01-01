«كل سنة وإحنا مع بعض»..أحمد جمال يهنىء جمهوره بالعام الجديد

/669547/كل-سنة-وإحنا-مع-بعضأحمد-جمال-يهنىء-جمهوره-بالعام-الجديد

حرص المطرب المصري أحمد جمال على الإحتفال مع جمهوره بإستقبال العام الجديد، من خلال توجيه رسالة تهنئة لهم عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

دوت الخليجيرصد رسالة أحمد جمال للجمهور بمناسبة السنة الجديدة

ونشر أحمد جمال صورته عبر موقع إنستجرام، وعلق عليها: «كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة واحنا ديما مع بعض 2022».

نجوم الفن يمازحون الجمهور بمناسبة العام الجديد

هذا وحرص نخبة من نجوم الوسط الفني على تهنئة جمهورهم ومحبيهم، متمنين لهم سنة سعيدة.

وجاء على رأس هؤلاء النجوم، الفنان أحمد الفيشاوي، الذي مازح متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» قائلًا: "كل سنة وأنتوا بألف صحة وسعادة.. أشوفكوا السنة الجاية إن شاء الله".

وبرفقة نجله، تمنى الفنان محمد كيلاني لمتابعيه تحقيق كل ما يتمنوه، حيث نشر صورة جديدة تجمعه بصحبة نجله على «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا:" سنة سعيدة جديدة 2022.. كل سنة واحنا طيبين ويارب نحقق كل اللي بنحلم بيه".

أحمد سعد يهنئ متابعيه بالعام الجديد رفقة زوجته

وهنأ النجم أحمد سعد متابعيه بنشره صورة برفقة زوجته وسط احتفالات رأس السنة، مصحوبة بتعليق: "كل سنة وأنتوا طيبيبن، ويارب السنة الجديدة تكون سعيدة وفيها الخير كله".

واختارت الفنانة دينا فؤاد إطلالة سوداء لتهنئ محبيها بالعام الجديد، حيث وجهت لهم رسالة قائلة: "عام جديد سعيد.

أحداث أعمال أحمد جمال

من ناحية أخرى، طرح الفنان أحمد جمال أحدث أعماله الغنائية "وقت مش مناسب" على موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عبد السلام، والأغنية السابعة من ألبومه الجديد، وتنتمى للون الدرامى العاطفى، حيث يصرح فيها الحبيب عن مشاعره تجاه حبيبه، وينهى علاقة ارتباط لم تكن مناسبة.