/669550/منه-شلبي-تستقبل-العام-الجديد-بطرح-فيلمين-في-يوم-واحد

يستقبلنا العام الجديد بالعديد من المفاجأت سواء في الأفلام أو المسلسلات، وتستعد الفنانة منه شلبي للعام الجديد بنشاط سينمائي قوي من خلال طرح فيلمين لها في اجازة نصف السنة، في يوم واحد وهو الأربعاء الموافق 5 يناير.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل فيلمي منه شلبي وذلك خلال السطور القادمة.

ويعد الفيلمين الجدد التي ستتألق بهم الفنانة منة شلبي هما "من أجل زيكو" و"الجريمة"، ومتوقع أن ينافسان بقوة على تصدر إيرادات الموسم.

فيلم من أجل زيكو

فيلم "من أجل زيكو" هو من بطولة منة شلبى، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف سيكونوا اسعاد يونس وشيكو، وهو من تأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، وتدور أحداثه حول زيكو الطفل الوحيد لعائلة مجنونة ومضحكة، تتحول حياتهم رأسا على عقب عندما يربح زيكو فرصة المشاركة في مسابقة "اذكى طفل في مصر".

ويدفعهم هذا الامل الى الانطلاق في مشوار ملىء بالمغامرات الكوميدية والمفاجئات الخطيرة والشيقة.

فيلم الجريمة

أما عن فيلم "الجريمة" فهومن بطولة أحمد عز، منة شلبى، سيد رجب، رياض الخولي، ماجد الكدواني، نبيل عيسى محمد الشرنوبى، ناردين فرج، ميرنا نور الدين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، و من تأليف وإخراج شريف عرفة، وتدور أحداثه في إطار بوليسي تشويقي حول مجرم خطير يهرب من مصحة للعلاج النفسي، وتكتشف الجهات المعنية تورطه في عدة جرائم أخرى، وتتشابك هذه الجرائم مع شخصيات هامة.

ويشهد فيلم "الجريمة" عودة أحمد عز ومنة شلبى للعمل سوياً، وذلك بعد انقطاع دام 11 عاماً من تقديمهما فيلم "بدل فاقد" الذي تم طرحه عام 2009، والذى شارك في بطولته عدد من النجوم سوسن بدر، محمد لطفى، رشا مهدى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، على حسنين، عفاف مصطفى، وائل سامى، ياسر الزنكلونى وهو من إخراج أحمد علاء وتأليف محمد دياب.

أخر أعمال منه شلبي

ومن الجدير بالذكر أن منة شلبى قدمت آخر أفلامها "النمس والأنس"، والذى انطلق في دور العرض يوم 4 أغسطس الماضى.

والفيلم من بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، عمرو عبد الجليل، محمود حافظ، شريف دسوقي، دنيا ماهر، وسيناريو و حوار شريف عرفة كريم حسن بشير، وهومن قصة وإخراج شريف عرفة.