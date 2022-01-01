/669538/تعرف-على-موعد-مباراة-واتفورد-وتوتنهام-بالدوري-الإنجليزي-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وتنطلق الجولة الـ 21 بمواجهات نارية وقوية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستضيف فريق واتفورد اليوم السبت توتنهام، في مباراة هامة وقوية تقام على ملعب فيكارج رود.

وتبث المباراة عبر بي إن سبورتس 1 وبتعليق نوفل باشي.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز توتنهام بهدف نظيف.

ويحتل توتنهام المركز السابع ولديه من النقاط 30 بعدما لعب 17 مباراة فقط ويملك 3 مباريات مؤجلة.

أما واتفورد فيتواجد في المركز الـ 17 ولديه 13 نقطة من 17 مباراة أيضا ويملك 3 مباريات مؤجلة ويريد الابتعاد عن مناطق الهبوط.

مانشستر يونايتد يضرب بيرنلي بثلاثية في الدوري الإنجليزي

حقق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره بيرنلي بنتيجة 3/1 على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الأسبوع الـ20 من الدوري الإنجليزي.

وقدم مانشستر يونايتد لقاء قوي وأستطاعوا أن يهددوا مرمى بيرنلي، حتى أفتتح سكوت ماكتومناي في الدقيقة 8، ثم أحرز بن ميي هدف في مرماه، وأختتم الأهداف كريستاينو رونالدو في الدقيقة 35، وأحرز هدف بيرنلي الوحيد أرون لينون بالدقيقة 38.

وحاول كريستيانو رونالدو كثيراً على مرمى بيرنلي وعاندته الكرة، حتى أستطاع في الأخير أن يسجل هدف وسط فرحة كبيرة من زملاءه.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة رقم 31 في المركز السادس، بينما توقف رصيد بيرنلي عند النقطة رقم 11 بالمركز الثامن عشر.

تشكيل مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: دي خيا.

الدفاع: وان بيساكا، إريك بايلي، ماجواير، لوك شاو.

الوسط: ماتيتش، ماكتومناي، جرينوود، سانشو.

الهجوم: رونالدو، كافاني.

تشكيل بيرنلي

في حراسة المرمى: واين هينيسي.

خط الدفاع: ماثيو لوتون، جيمس تاركوفسكي، بن ميي، تشارلي تايلور.

خط الوسط: يوهان بيرج، آشلي ويستوود، جاك كورك، دوايت ماكنيل.

خط الهجوم: كريس وود، آرون لينون.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل

تزداد المأساء على جمهور مانشستر يونايتد بعد التعادل المخيب للأمال، لعشاق الشياطين الحمر الأثنين الماضي أمام نيوكاسل يونايتد، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

غابت هوية الشياطين الحمر بعد رحيل السير أليكس فينجر، والتي توالت عليها العديد من الأسماء في مهام المدير الفني للفريق، والتي جاءت كلها بالنتائج المزرية، لجمهور مانشستر الذي تعود على البطولات.