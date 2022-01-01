/669555/في-أول-10-أيام-من-السنة-الجديدة-الصحة-تطلق-50-قافلة-طبية-مجانية-بالمحافظات

دوت الخليج

ويأتي ذلك بداية من اليوم السبت الموافق 1 يناير حتى يوم الاثنين 10 يناير 2022، وسيكون ذلك بجميع محافظات الجمهورية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة. كما اوضح الدكتور حسام عبدالغفار، أن القوافل الطبية سوف يتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجا والمحافظات الحدودية، منوها أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وصيدلية متنقلة.

الصحة تطلق 50 قافلة طبية مجانية بالمحافظات

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار، أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية يومي 1 و 2 يناير بمناطق غياضة الشرقية بمركز ببا محافظة بني سويف، والكيمان مركز إسنا محافظة الأقصر، وميت مسعود مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، والديابات مركز أخميم محافظة سوهاج، ولاصيفر البلد مركز دسوق محافظة كفر الشيخ.

قوافل طبية باسوان والاسكندرية

وتابع عبد الغفار أن ذلك بالاضافة إلى قافلتين طبيتين أخريين سيتم إطلاقهما بمنطقتي جبل الزلط مركز كوم إمبو محافظة أسوان، والغيط الصعيدي مركز وسط محافظة الإسكندرية، وذلك ‏يومي 2 و3 يناير، منوها إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.