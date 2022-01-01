تعرف على تفاصيل مسلسل هاني سلامة في رمضان 2022..«يجسد به بطل أولمبي»

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قرر الفنان هاني سلامة، بعدما أثبت تألقه وقدرته الإبداعية في التمثيل العام المنقضي بمسلسل “بين السما والأرض”، الدخول في السباق الرمضاني 2022 بعمل درامي جديد.

دوت الخليجيرصد تفاصيل مسلسل هاني سلامة في رمضان ٢٠٢٢

وفاضل هاني سلامة خلال الفترة الماضية بين سيناريوهين من بين عدة سيناريوهات كانت معروضة عليه مؤخرًا، لكنه استقر على عمل بعنوان «قلب واحد»، ويجسد من خلاله دور بطل أولمبى، ويواجه العديد من المواقف.

تفاصيل مسلسل قلب واحد لهاني سلامة

وينطلاق تصوير العمل خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء معاينة الديكورات، ويشاركه فى بطولة العمل كل من الفنان محسن محيى الدين وماجد المصرى وميريهان حسين، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسى.

وكانت آخر أعمال الفنان هاني سلامة مسلسل “بين السما والأرض” المأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ومستوحى من فيلم سينمائي تم تقديمه من قبل، مع وجود أحداث وشخصيات مختلفة، وتدور أحداثه داخل مصعد كهربائي يحبس فيه عدد من الأشخاص.

مسلسل بين السما والأرض

وحقق العمل نجاحًا كبيرًا خلال أيام عرضه فى النصف الأول من شهر رمضان الكريم، عبر شبكة قنوات ON ووصفه الجمهور بأنه واحد من أفضل الأعمال فى موسم رمضان، خاصة أن صناعه نجحوا في تحدِ الاقتباس عن قصة الكاتب الكبير صاحب نوبل نجيب محفوظ رغم اختلاف زمن الرواية والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على روح القصة والفكرة الرئيسية، وساعد خروج العمل فى 15 حلقة في سرعة الإيقاع وتركيز الأحداث مما خلق حالة من الإثارة والتشويق.

مسلسلات رمضان 2022

ويشهد موسم مسلسلات رمضان 2022 عدد كبير من المفاجأت من خلال عدد كبير من الأعمال التي حجزها بعض من نجوم الفن مبكرا في رمضان 2022، وتنوعت الأعمال بين الدرامية والكوميدية وأيضًا الوطنية.

فكشف الفنان ماجد المصري عن خوضه للمنافسة الرمضانية لعام 2022 للمرة الأولى بدور البطولة المطلقة اذ يساعد لبعض التغييرات في هيئته البدينية ترقبا لتصوير عمل درامي جديد يحمل اسم «بابلو»، وتواصل الجهة المنتجة للعمل رشيح الفنانين المشاركين في بطولة المسلسل، الذى تبلغ حلقاته 30 حلقة، للعرض ضمن سباق دراما رمضان 2022.

مسلسل «بابلو» من تأليف حسان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك في إنتاجه ممدوح شاهين، وينتمي المسلسل لدراما الأكشن ويحتوي العمل على خطوط إجتماعية كثيرة تتماشى مع عادات وتقاليد الأسر المصرية والعربية.

وأعلن رمضان أيضا دخوله السباق الرمضاني لعام 2022 من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث نشر صورة تجمعه بصناع العمل، وعلق عليها قائلًا: "تم بحمد الله التعاقد على مسلسل رمضان٢٠٢٢ من إنتاج محمد السعدي تأليف محمدفريد للمخرج الكبير محمد_ياسين، رمضان يجمعنا إن شاء الله بكل خير وثقة في الله نجاح يليق بالجمهور العربي العظيم".