الأربعاء المقبل..البرلمان يناقش تقرير لجنة الزراعة بشأن صندوق تحسين الأقطان المصرية..وتقرير الطاقة والبيئة بشأن قانون التخطيط العام للدولة

/669559/الأربعاء-المقبلالبرلمان-يناقش-تقرير-لجنة-الزراعة-بشأن-صندوق-تحسين-الأقطان-المصريةوتقرير-الطاقة-والبيئة-بشأن-قانون-التخطيط-العام-للدولة

تستأنف الجلسة العامة للبرلمان جدول اعمالها برئاسة المستشار حنفي جبالي، الأربعاء المقبل، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات المناقشة العامة، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الصناعة، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الجلسة العامة الأربعاء المقبل

صندوق تحسين الأقطان

كما يستكمل المجلس مناقشة الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة، حيث يناقش الطلبات المقدمة من :

4. العضو محمد الصمودي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح المصري في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتدني أسعار المحاصيل الزراعية.

5. العضو مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إنهاء تحديد الأحوزة العمرانية لإصدار تراخيص البناء بقرى المحافظات وخاصة محافظة المنيا.

6. العضو آيات الحداد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إطلاق حملة توعية بالمناطق التاريخية والأثرية.

7. العضو تامر عبد القادر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على الخزان الجوفي النوبي وحُسن استغلاله.

8. العضو الطاهر عبد الحميد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تنفيذ قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع. 9. العضو أحمد حته وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تنشيط السياحة.

قانون التخطيط العام للدولة

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.