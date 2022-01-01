دوت الخليج ينشر أسعار الذهب فى السوق المصرى اليوم السبت

/669560/تحيا-مصر-ينشر-أسعار-الذهب-فى-السوق-المصرى-اليوم-السبت

شهدت أسعار الذهب فى السوق المصرى، ارتفاعاً ملحوظ قارب الـ 4 جنيهات فى الساعات الأولى من اليوم السبت، تأثراً بالصعود الذى شهده السوق العالمى لمستويات 1828 دولار.

ورصد موقع دوت الخليج، حالة البيع فى سوق الذهب المصرى، وسجل عيار 21 الأكثر مبيعاً بواقع 799 جنيهاً للجرام حتى لحظة كتابة الخبر، وقد يشهد ارتفاعاً او انخفاضاً حسب بورصة الذهب، فيما تراجع الطل على عيار 18 وشهد سعره حالة من التذبذب.

دوت الخليج يستعرض أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر الذهب عيار 18 سجل 684 جنيها

سعر الذهب عيار 21 سجل 798 جنيها

سعر الذهب عيار 24 سجل 912 جنيها

سعر الجنيه الذهب 6384 جنيها

سعر اونصة الذهب 1828 دولارا

أسباب ارتفاع أسعار الذهب عالميا

فى طبيعة الحال تتسبب الأوبئة والطوارئ فى تراجع الأسعار عالمياً فى جميع السلع والمنتجات، لكن هذا الأمر لاينطبق على سوق الذهب، حيث تسبب أنتشار متحور أوميكرون فى زيادة الطلب على معدن الذهب، ليصل الى أعلى معدلاته عالمياً نتيجة الأقبال فى عملية الشراء.

وقال أحد اعضاء شعبة الذهب، فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، رأس المال معروف "انه جبان علشان كدة الناس هتتجه الى الأستثمار فى الذهب"| على اعتبار انه احد الملاذات الأمنة فى ظل حالة التضخم العالمى، حيث أن الذهب يعتبر الوسيلة الأفضل فى حفظ القيمة المادية للعملات فى أوقات الأزمات.

سعر جرام الذهب 12 سيصل الى 1000 جنيهاً

ووفقاً لمصادر خاصة أكدت لـ دوت الخليج، ان مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ كورونا عالمياً، ستتجه بعض الدول لحالة الأغلاق الكامل، مما يتسبب في زيادة التضخم وموجة من غلاء الأسعار، ستؤثر بطبيعة الحال على السوق المصرى، ومع ثقافة المصريين التى تتعامل مع الذهب على انه سلعة، من المتوقع ان تكون هناك حالة من الأقبال الشديد على الشراء، وتوقعات خبراء سوق الذهب فى مصر تؤكد ان سعر جرام الذهب عيار 12 قد يصل الى 1000 جنيهاً فيما يصل سعر جرام 24 الى 1100 جنيهاً، مع تراجع الطلب على عيار 18.