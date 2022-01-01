شبورة مائية على مناطق متفرقة من الجمهورية (صور)

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جدة - نرمين السيد - وتكونت الشبورة المائية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهو ما جعل الإدارة العامة للمرور تناشد قائدى السيارات توخى الحذر.
أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، إذ أكدت الهيئة، أن موجة الأمطار مستمرة على البلاد، ما بين الغزيرة والمتوسطة على أغلب أنحاء البلاد يصاحبها نشاط للرياح على جنوب البلاد يكون على فترات متقطعة.
وعن الحرارة خلال الطقس اليوم، يكون مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وخلال ساعات الليل يكون الطقس شديد البرودة على جميع الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.
بينما الظواهر الجوية المصاحبة لطقس اليوم تكون هناك فرص لسقوط الأمطار المتوقعة على الطقس اليوم، تكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من مدن القناة وشمال الصعيد قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية إلى شمال الصعيد.
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