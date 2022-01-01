جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، السماح للركاب صرف التذاكر واقفا بالقطارات الروسى ذات التهوية الدينمايكية للكوامل فقط من أجهزة حجز وصرف التذاكر، تلبية لرغبات جمهور الركاب اعتبارا من اليوم 1 يناير.





وأوضحت فى بيان صحفى، وذلك فى حالة عدم وجود مقاعد خالية بأجهزة الحجز ودون تحديد حد أقصى لعدد التذاكر المنصرفة على جميع القطارات الروسى، مع استمرار صرف التذاكر واقفا بالقطارات المكيفة الأسبانى والفرنساوى و الـ VIP للكوامل فقط بناء على رغبة الراكب فى حالة عدم وجود مقاعد خالية بأجهزة الحجز بحيث لا تتجاوز صرف التذاكر المنصرفة 20% للقطارات المكيفة الأسبانى والفرنساوى و5% لقطارات VIP من المقاعد المتاحة وذلك للحفاظ على الخدمة المقدمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تذاكر بدون حد.. إجراءات جديدة من السكة الحديد فى 2022 (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.