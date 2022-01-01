مع بداية العام الجديد.. استقرار نسبى فى حالة الجو بالقاهرة والجيزة (صور)

جدة - نرمين السيد - شهدت محافظتا القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، أول أيام العام الميلادى الجديد، استقرار نسبى فى حالة الجو، وسط سطوع للشمس بمعظم المناطق رغم انتشار الشبورة المائية.





وأعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، إذ أكدت الهيئة، أن موجة الأمطار مستمرة على البلاد، ما بين الغزيرة والمتوسطة على أغلب أنحاء البلاد يصاحبها نشاط للرياح على جنوب البلاد يكون على فترات متقطعة. وعن الحرارة خلال الطقس اليوم، يكون مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وخلال ساعات الليل يكون الطقس شديد البرودة على جميع الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

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