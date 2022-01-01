صرف الإسكندرية: لدينا أكثر من 38 ألف شنيشة لتصريف مياه الأمطار (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى فى محافظة الإسكندرية، إن المحافظة تشهد نوات كثيرة فى العام، وجرى الاستعداد لها منذ وقت باكر، وتم الدفع بالسيارات والبدالات فى الشوارع، موضحًا: "التعاون كامل بكل المرافق، والأجهزة تحت قيادة المحافظة عشان نتعامل مع أى تجمعات لمياه الأمطار".





وأضاف نافع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلى وبسنت الحسينى، عبر القناة الأولى، أن المحافظة بها شنايش الأمطار على أجناب الشوارع للتعامل مع المياه والدفع بها إلى شبكة الصرف الصحى ومصبات الكورنيش، متابعًا: "لدينا أكثر من 38 ألف شنيشة على مستوى المحافظة، وفكرنا فى استغلال مياه الأمطار، بالإضافة إلى مياه الصرف الصحى المعالج ومياه الصرف الزراعى". واستطرد: "نرصد نقاط تجمعات المياه فى الشوارع، التى ترجع إلى التوسع الرأسى الذى حدث بعد 2011، بالإضافة إلى الزيادة السكانية، وهناك مشروع تبناه رئيس الوزراء مع وزارة الإسكان لفصل مياه الأمطار عن مياه الصرف".

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