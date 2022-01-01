جدة - نرمين السيد - قال المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى فى محافظة القاهرة، إن استعدادات الشركة تبدأ بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية، وعندما تصدر منشورا بوجود توقعات بسقوط الأمطار، يتم الدفع بفرق، لتطهير بالوعات الأمطار، ويبدأ عملها فى شهر أغسطس، ويتم وقف أى عمرات أو أعمال طوارئ فى المحطات للاستفادة من طاقتها بالكامل فى استقبال مياه الأمطار: "الطوارئ مستمرة حتى يوم الأحد، هناك توقعات بسقوط أمطار قد تكون خفيفة اليوم، والطوارئ موجودة من الخميس حتى الأحد".





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلى وبسنت الحسينى، عبر القناة الأولى: "عندما يرد إلينا تحذير من هيئة الأرصاد، نفعل خطة تمركز المعدات فى أماكن محددة حددناها بناءً على خبرات سابقة، لدينا 125 معدة يمكننها نشرها من بدالات وشفاطات وندفع بها إلى الشوارع عند صدور التوقعات". وتابع رئيس شركة الصرف الصحى فى محافظة القاهرة: "لدينا أجهزة اتصال لاسلكية سريعة لاستدعاء المعدات فى الأماكن المتضررة من تجمعات الأمطار، وأوجدنا حلول للتعامل مع بعض المشكلات فى العام الماضى، مثل طريق الأوتوستراد عند منطقة المنصة، وكانت المياه تتجمع فيها خلال العامين قبل الماضى، لكنها لم تتجمع فى 2021 بعدما استحدثنا نفق صرف صحى". وأشار عادل حسن، إلى أن كل المحاور الجديدة يوجد فى محيطها منظومة أمطار مثل شينزو آبى وجوزيف تيتو، بالإضافة إلى محور جسر السويس، ومنطقة شيراتون أمام فندق شيراتون حيث كانت تتعرض لتجمعات كبيرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة الصرف بالقاهرة: حالة الطوارئ مستمرة حتى يوم الأحد (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.