جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى بيان لها، أن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، ستجرى إلكترونيا داخل المدارس وليس المنزل، لا سيما وأن جميع الطلاب تسلموا أجهزة التابلت.





ويتناول الإنفوجراف التالى إجراءات وزارة التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى:- وتبدأ الامتحانات فى 22 يناير، وتستمر حتى 2 فبراير 2022، وتُجرى الامتحانات فى المواد خارج المجموع يومى 15، 17 يناير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إجراءات التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.