/669572/اتحاد-المصريين-بالسعودية-التأمين-على-أبناء-الوطن-بالخارج-ينهي-معاناتهم

قال عادل حنفي، نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية: إعلان وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، التأمين على المصريين بالخارج مع مطلع العام الجاري 2022 خطوة مهمة وضرورية طال انتظارها.

دوت الخليج

وأوضح حنفي في تصريحات صحفية له اليوم، أن المتوفين بالخارج كانت إجراءات نقل جثامينهم تكلف ذويهم الكثير من الأموال، فضلا عن العبء الكبير على العمال الذين يشتغلون فى مهن بسيطة وهو ما كان يدفع الجاليات المصرية بالخارج، خاصة فى دول الخليج إلى جمع الأموال لنقل جثامينهم.

وأشار إلى أن قيام الدولة المصرية بهذه الخطوة، ينهي معاناة المصريين بالخارج، خاصة أن المبلغ التأمينى المطوب مائة جنيها يتم دفعها كأقساط سنوية، موضحا أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية ، والاتحاد المصري للتأمين لتطبيق التأمين بداية من أول يناير 2022 بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، حيث تضم شركات التأمين التي من المقرر أن تقوم بتطبيق التأمين ، لمد المظلة التأمينية للمصريين في الخارج.

اتحاد المصريين بالسعودية: التأمين على أبناء الوطن بالخارج ينهي معاناتهم

وأوضح أنه سيتم التسجيل عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض على موقع المجمعة المصرية ، وتم مراعاة سهولة الإجراءات للمصريين بالخارج عن طريق هذه المنصة الإلكترونية ، وهو مايسهل جدا من تلك الإجراءات فضلا عن أنه يوفر مبالغ معقولة لميزانية الدولة.

وطالب عادل حنفي، بأن يمتد التأمين على المصريين بالخارج ليشمل الإصابات الناتجة عن حوادث العمل، خصوصا وأن بعض تلك الإصابات ينتج عنها عجز كلي أو جزئي يمنعه من العمل، مؤكدا أن صرف مبلغ التأمين له يوفر بعض متطلبات الحياة ويفضل أن يكون صرف المبلغ فى تلك الحالة على هيئة مرتب شهري وليس دفعة واحدة.

امتداد حالات التأمين على المصريين بالخارج

كما طالب نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج، بأن يشمل التأمين حالتي الفصل التعسفى والخروج للمعاش، خاصة في دول الخليج، شرط تقديم المستند الدال على الفصل من العمل عن طريق المكاتب العمالية الموجودة بسفاراتنا بالخارج.

واختتم عادل حنفي: امتداد مظلة التأمين لمن وصلوا سن الستين وهم يعملون بالخارج ضروري، خاصة أنهم افنوا عمرهم فى خدمة بلدهم وفي معظم الأحيان وعند عودتهم لا يجدون فرصة عمل.