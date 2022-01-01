/669539/تعرف-على-موعد-مباراة-الأهلي-والشباب-في-الدوري-السعودي-والقنوات-الناقلة

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستضيف الأهلي فريق الشباب اليوم السبت في قمة مباريات الجولة الـ 15 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".

وتقام المباراة في تمام السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت مصر.

وتبث المباراة عبر السعودية الرياضة وبتعليق عبد الله الحربي.

ويحتل الأهلي المركز الـ 11 ويمتلك 15 نقطة بعدما لعب 14 مباراة.

بينما يحتل الشباب المركز الثاني ولديه 28 نقطة بعدما لعب 14 مباراة.

التعادل الإيجابي يحسم لقاء قمة الدوري السعودي بين الاتحاد وضمك «فيديو»

انتهت أحداث مباراة الاتحاد السعودي وفريق ضمك،م بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، في لقاء الأسبوع الثامن من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت أجواء المباراة على العديد من المحاولات من قبل الفريقين في أحداث اللقاء، والعديد من التمريرات للإستحواذ على الكرة، والعديد من التسديدات على المرمى من قبل الفريقين والتي وصلت 28 تسديده على المرمى.

وسجل رومارينو مهاجم فريق الاتحاد، الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الـ 23 من عمر اللقاء، في حين سجل إيميليو زيلايا هدف التعادل لفريق ضمك في الدقيقة الـ 54 من عمر المباراة.

أهداف مباراة الاتحاد وضمك التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1\1. ⚽️pic.twitter.com/N6L23A67yE — كورة شو | KOORA SHOW (@Koorashow_ksa) October 17, 2021

ويشارك الدولي المصري احمد حجازي مدافع المنتخب الأول، مع فريق الاتحااد لفاني موسم له، والذي يظهر بكل قوة في جميع المباريات التي يشارك بها سواء بالتسجيل أو في التصدي للهجمات في قلب الدفاع.

موقف الفريقين في الدوري:

يحتل الاتحاد السعودي صدارة ترتيب دوري المحترفين برصيد 17 نقطة، من أصل 8 أهداف، حقق من خلالها خمسة انتصارات، وتعادل في مبارتين، وخسر في مباراة وحيده في هذا الموسم، نجح فيها الاتحاد من تسجيل 18 هدف، في حين تلقت شباكة 6 أهداف.

في حين يحتل فريق ضمك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري سعودي للمحترفين، برصيد 15 مباراة، من أصل 8 مباريات، نجح فيها من تحقيق 4 انتصارات، وتعادل في ثلاثة مباريات، وخسر في مباراة، سجل من خلالها 12 هدف، في حين تلقت شباكة 8 أهداف.