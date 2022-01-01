/669562/النائب-محمد-عبد-الله-زين-الدين-يطالب-الحكومة-بمتابعة-إزالة-آثار-الأمطار

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية بمتابعة المحافظات من أجل إزالة آثار الأمطار التي شهدتها البلاد على مدار اليومين الماضيين.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب محمد عبد الله زين بشأن اجراءات مواجهة الامطار

اجراءات مواجهة السيول

وأشار النائب، إلى أن الأمطار التي شهدتها العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية، خلفت العديد من المشكلات التي تستوجب سرعة التعامل معها لتسهيل حياة المواطنين.

وأكد زين الدين، أن هناك بعض المناطق في عدد من المحافظات التي شهدت أمطارا ما زالت تغمرها المياه، مشددة على ضرورة الإسراع في تصريف مياه الأمطار.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن بعض المناطق وخصوصا الشوارع غير المرصوفة أصبحت تمثل عبئا على المواطنين في الحركة بسبب تراكمات المياه التي تحولت إلى "برك من الطين".

ولفت محمد زين الدين، إلى أن هيئة الأرصاد الجوية تعلن بشكل دوري عن توقعاتها، الأمر الذي يوجب على المحافظات الاستعداد الأمثل لسقوط الأمطار وتوابعها.

هذا وتستأنف الجلسة العامة للبرلمان جدول اعمالها برئاسة المستشار حنفي جبالي، الثلاثاء المقبل، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات المناقشة العامة، حيث تعقد الجلسة لأخذ الرأي النهائي فى قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

1) مشروع القانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.

2) مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

3) مشروع القانون بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

4) مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانونينرقمي102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

5) مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972.

6) مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.

1. السيدة العضو ميرفت عازر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إضافة عمال النظافة على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة. 2. السيدة العضو ميرفت عازر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في زراعة نبات الجوجوبا لما له من فوائد اقتصادية. 3. السيد العضو أحمد فتحي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بتعيين نسبة الـ 5 % من ذوي الإعاقة وفقًا للقانون.